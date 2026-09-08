Stella Rosa sorprende a México con el lanzamiento de su "summer Experience"

Desde su llegada a México, Stella Rosa ha dejado claro que no vino únicamente a presentar sus vinos, sino a crear una nueva forma de conectar con el público mexicano.

En pocos meses, la marca ha sorprendido con una estrategia de comunicación fresca y disruptiva, integrándose a algunos de los programas digitales de entretenimiento más vistos de Latinoamérica y, sobre todo, construyendo una creciente comunidad de Stella Lovers alrededor de la música, el entretenimiento y experiencias únicas.

Esta comunidad ya ha sido protagonista de momentos especiales como Candlelight Concerts junto a Andrés Obregón, celebraciones con Envinadas, el aniversario de Pinky Promise junto a Las Alucines, entre otras acciones que han convertido cada encuentro con Stella Rosa en algo que va mucho más allá de una marca.

Ahora, Stella Rosa vuelve a sorprender con uno de sus lanzamientos más ambiciosos desde su llegada al país: Stella Rosa Summer Experience, una espectacular experiencia inmersiva que del 28 de agosto al 20 de septiembre transforma un espacio de Galerías Insurgentes, en la Ciudad de México, en un auténtico universo de verano.

Uno de los grandes protagonistas de Stella Rosa Summer Experience es su impresionante producción. El espacio fue completamente intervenido para crear más de nueve escenarios inmersivos e instagrameables, inspirados en el verano y la playa, diseñados para que los visitantes puedan recorrerlos, interactuar, divertirse y crear contenido.

Entre ellos destaca una gran alberca de pelotas coronada por una espectacular ola, además de distintos sets y escenarios que transportan a los asistentes al universo fresco, colorido y divertido que caracteriza a Stella Rosa.

Pero la experiencia va mucho más allá de lo visual. A lo largo del recorrido, los visitantes también podrán conocer y probar los distintos sabores de Stella Rosa disponibles en México, convirtiendo la Summer Experience en una oportunidad para descubrir la marca a través de sus diferentes propuestas mientras disfrutan de una experiencia creada para vivirse y compartirse.

Para celebrar este gran lanzamiento, Stella Rosa reunió a personalidades del entretenimiento, la música y el mundo digital en una exclusiva fiesta de inauguración realizada en el Pinky Room de Karla Díaz, donde los invitados fueron los primeros en recorrer y vivir la experiencia.

Karla Díaz, Daniela Luján, Jessica Segura, Mariana Botas, Pablo Chagra, Daniel Dayz, Joe Demikeli, “El Mijo”, Pía Sanz, Rojstar y Regina Murguía, entre muchos otros invitados, formaron parte de una noche que celebró oficialmente la llegada de esta nueva experiencia a la Ciudad de México.

La magnitud de la producción y sus diferentes escenarios rápidamente llamaron la atención en redes sociales, donde los asistentes compartieron fotografías y videos de una experiencia creada no solo para verse, sino para vivirse, disfrutarse y compartirse.

Stella Rosa Summer Experience estará abierta al público del 28 de agosto al 20 de septiembre en Galerías Insurgentes, invitando tanto a quienes todavía no conocen la marca como a todos los Stella Lovers a descubrirla de una manera completamente diferente.

Con este lanzamiento, Stella Rosa continúa consolidando su llegada a México con una apuesta clara: más que presentar un producto, construir una comunidad y crear experiencias que la gente quiera vivir, compartir y recordar.