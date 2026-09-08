Atracción del caso Carlos Manzo depende de la FGR, responde Sheinbaum a petición de Grecia Quiroz

La posible atracción de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró este martes la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, anunciara que solicitará formalmente que la autoridad federal tome el control del caso.

Durante su conferencia mañanera de este 8 de septiembre, Sheinbaum dejó claro que no será una decisión política del Gobierno de México, sino de la propia Fiscalía, tomando en cuenta los avances que registra actualmente la investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Atraer el caso depende de la Fiscalía General de la República y de los avances que tenga la Fiscalía Estatal, quienes actualmente realizan la investigación. Ya tendrá que decidirlo la Fiscalía”, explicó la mandataria.

La declaración ocurre el mismo día en que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, acudirá ante la FGR para plantear formalmente que el asesinato de su esposo sea investigado por la autoridad federal y se profundice en todas las líneas relacionadas con el crimen.

Grecia Quiroz solicitó reunión

Durante la conferencia, la presidenta también fue cuestionada sobre su relación con la alcaldesa de Uruapan y reveló que Grecia Quiroz le ha solicitado una reunión de manera personal, aunque hasta ahora únicamente han mantenido comunicación mediante mensajes de texto.

Sheinbaum explicó que decidió no sostener por ahora un encuentro presencial debido a la cercanía del proceso electoral de 2027 y a su decisión de no reunirse con personas que pudieran tener aspiraciones electorales.

Ella ha pedido verme, pero como ya vienen los tiempos electorales ya no veo a nadie que quiera ser candidato, porque no está bien”, señaló la presidenta.

La mandataria enfatizó que el caso debe mantenerse en el terreno de la investigación y la justicia, particularmente ante las distintas líneas que han surgido alrededor del asesinato de Carlos Manzo.

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¿Quién decidirá si la FGR toma el caso?

La postura expresada por Sheinbaum coloca nuevamente el expediente en manos de las instituciones de procuración de justicia. Actualmente, la investigación se encuentra bajo responsabilidad de la Fiscalía de Michoacán, mientras que la FGR tendría que determinar si existen elementos suficientes para ejercer su facultad de atracción.

La petición de Grecia Quiroz se suma a la solicitud presentada previamente por Juan Manzo, hermano del exalcalde, quien también pidió que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación y revise posibles inconsistencias y otras líneas relacionadas con el homicidio.

El caso ha mantenido una fuerte repercusión política y social en Michoacán desde el asesinato de Carlos Manzo, por lo que la eventual intervención de la FGR podría representar un nuevo capítulo en las investigaciones para determinar no solamente quién ejecutó el crimen, sino quiénes pudieron estar detrás de éste.

Por ahora, la posición de Sheinbaum es clara: la decisión sobre atraer o no el expediente corresponde a la Fiscalía General de la República, mientras la investigación estatal continúa su curso.