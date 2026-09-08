Se ubica Quintana Roo como el tercer estado del país con más reducción de homicidios dolosos

Al corte de agosto de 2026, Quintana Roo se ubicó como el tercer estado del país con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que al comparar enero-agosto de 2025 con enero-agosto de 2026, Quintana Roo redujo 59.9% el promedio diario de este delito, solo por debajo de San Luis Potosí, que tuvo una reducción de 79.8% y Nayarit con 65.3%.

Reproducir Al corte de agosto de 2026, Quintana Roo se ubicó como el tercer estado del país con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos.

La funcionaria federal declaró que, por debajo de Quintana Roo destacó también a Baja California Sur con una disminución de 53.8 por ciento, Zacatecas con 51.3 por ciento y Nuevo León con 51.1 por ciento.

“Las acciones implementadas como parte de la estrategia nacional de seguridad pública han permitido reducir el homicidio doloso en prácticamente todo el país. Si comparamos los ocho primeros meses del 2025 contra el mismo periodo de 2026, 30 entidades presentan una disminución en promedio diario de homicidios dolosos. Destacan San Luis Potosí con una reducción del 80%, Nayarit con una reducción del 65.3%, Quintana Roo con casi el 60%, Baja California Sur con menos 53.8%, Zacatecas con menos 51.3% y Nuevo León con menos 51.1%. Estos resultados reflejan el impacto de la coordinación permanente con el gabinete de Seguridad con los gobiernos”