Valentía de pasajeros del vuelo de Flydubai unió al pueblo israelí: embajador Yoed Magen

El embajador de Israel en México, Yoed Magen, afirmó que la valentía de los pasajeros que enfrentaron al piloto agresor en el vuelo de Flydubai para desarmarlo y permitir que retomara su trayecto —lo que los llevó a aterrizar de emergencia en Arabia Saudí— unió al pueblo israelí en un momento en el que la comunidad sigue enfrentando agresiones o acoso en diferentes partes del mundo.

En entrevista con Excelsior, el embajador, que recién comenzó su misión diplomática este mes de septiembre con la entrega de sus cartas credenciales en la SRE, comentó que hasta ayer por la noche no había recibido algún mensaje de las autoridades mexicanas respecto al incidente aéreo que puso en riesgo la vida de 174 pasajeros, entre ellos 27 niños, y que fuera calificado por su gobierno como atentado terrorista.

Hasta el momento no ha habido alguna reacción por parte de las autoridades mexicanas; nosotros mantenemos un diálogo con México, un diálogo constante en donde hacemos llegar nuestro interés político e identificamos un poco la situación en la cual estamos”.

Recordó que en una semana se cumplen 3 años de la masacre del 7 de octubre y la tragedia que se evitó este miércoles en los aires le vino a dar un aliento de confianza y unidad al pueblo judío.

Hay que ver cómo hemos recibido a los pasajeros que volvieron a Israel sanos y salvos desde Arabia Saudita. Hay un sentir de unión en Israel en el día a día. Y cuando ocurren estos atentados o intentos de atentados o esos incidentes que buscan perjudicar nuestra seguridad, se ve en la calle una unión impresionante entre las personas.

Estamos a un mes, prácticamente un poco menos, de las elecciones en Israel, en donde hay mucha división y desafortunadamente por este tipo de incidentes o de ataques de terror —que, vuelvo a repetir, en este momento es lo que estimamos que fue— dan un sentir de unión a los israelíes, que somos un pueblo que estamos atacados por fuera y que hay que unir esfuerzos para enfrentar ese tipo de amenazas. Entonces sí, hoy día se puede sentir más que en otros días esa unión en la sociedad israelí”, expresó.

El diplomático israelí, que antes despachó en las embajadas en Panamá, Colombia, Uruguay y Paraguay, señaló que este intento de atentado pudo haber buscado además de la tragedia humana, elevar la tensión política en Medio Oriente.

Yo creo que eso fue parte de la intención o el objetivo del terrorista de sabotear también nuestras relaciones, el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, también los Acuerdos de Abraham, pero no vamos a dejar que ese tipo de actos que en este momento consideramos un acto de terror, no vamos a dejar que estos perjudiquen el proceso de paz y al diálogo entre Israel y sus vecinos árabes”.

Yoed Magen reconoció que luego de esta situación a bordo del Flydubai podría reforzarse la seguridad en los vuelos con salida y destino a Tel Aviv, sin que ello impacte en la comodidad de los viajeros, que en el caso de México son una cantidad importante cada año, pese a que no existen vuelos directos.

Israel es un país que ha enfrentado cualquier cantidad de atentados terroristas y de intentos de ese tipo de atentados contra nuestra seguridad, contra israelíes en el exterior, contra comunidades judías, contra el proceso de acercamiento entre Israel y nuestros vecinos para perjudicarnos, para desestabilizar la región y para perjudicar el acercamiento nuestro con algunos de los países árabes.