Usaban asador para calcinar a sus víctimas en quinta abandonada de Tamaulipas

Integrantes del Colectivo “Amor Por Los Desaparecidos En Tamaulipas” localizaron restos humanos calcinados en lo que parece ser un asador de una quinta abandonada en Reynosa.

Ante el hallazgo, los integrantes del colectivo solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes.

El descubrimiento se realizó este domingo durante la octava jornada de búsqueda del año.

El lugar, conocido como “El Tío Chuy”, se encuentra a unos kilómetros de la brecha “El Becerro”, al sur de la carretera interestatal, en el municipio de Reynosa.

Los fragmentos fueron localizados en una estructura similar a un asador Foto: Especial

Edith González, representante del Colectivo, detalló que los restos fueron encontrados en el interior de una chimenea, lo cual evidencia la comisión de un delito de extrema gravedad.

Restos presentan un alto grado de exposición térmica severa

De acuerdo con el reporte preliminar, los restos presentan un alto grado de fragmentación y exposición térmica severa.

Entre ellos se identificaron cráneos, piezas dentales, huesos largos —como fémures y peronés—, así como restos correspondientes a extremidades superiores, incluyendo húmeros, radios y cúbitos.

También se hallaron falanges, vértebras y otros restos óseos, además de objetos balísticos, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento.

Los fragmentos fueron localizados en una estructura similar a un asador mucho mayor a los comunes.

Edith González hizo un llamado a los familiares de personas desaparecidas para que mantengan activas sus denuncias y cuenten con perfiles genéticos completos, a fin de facilitar los cotejos de ADN.

“Estas personas necesitan regresar a casa. La identificación es un derecho fundamental de las víctimas y de sus familias”, expresó la líder de la organización civil.

El asador de la quinta abandonada en Reynosa. Foto: Especial

JCS