Uruapan necesita a la Federación; las puertas están abiertas: Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, durante una entrevista local, lamentó que la presidenta no visite su municipio durante las giras presidenciales que han tenido por Michoacán, aseguró que el municipio necesita de la federación.

"Yo le he dicho muchas veces que Uruapan necesita, que en su momento el presidente Carlos Manzo en vida le dijo 'presidenta no se tarde porque Uruapan la necesita' y se tardó porque precisamente le quitaron la vida a él", agregó la edil.

Según explicó que la muerte de Carlos Manzo es la causa de que el gobierno federal “no quiso voltear a ver las necesidades de Uruapan, en el tema de seguridad”.

"No sé por qué no vino, estaba a unos cuantos minutos de Uruapan, ella tenía y tiene las puertas abiertas del municipio", comentó Quiroz García.