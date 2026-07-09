Detienen a sujeto por estupro y corrupción de menores

Por los delitos de violación equiparada, estupro y corrupción de menores en contra de una menor de 17 años fue detenido un hombre en Nuevo León.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, de 30 años.

El hombre fue detenido en la avenida Acueducto entre la calle Lomas de Jamaica y Monte Kilimanjaro en la colonia Lomas de los Naranjos, en Juárez.

El sujeto quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal.

La presunta víctima es una joven de 17 años de identidad protegida con las iniciales W.N.M.M y los hechos fueron denunciados por la madre de la adolescente.

La menor permaneció en calidad de no localizada desde el pasado 26 de junio hasta el 2 de julio que fue localizada por elementos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Adolescente es asesinado al resistirse a un asalto

Por ABC Noticias

Un adolescente de 14 años de edad fue asesinado durante un asalto de una puñalada en el abdomen

Durante el asalto, uno de los sospechosos sacó un cuchillo y lo hirió en el abdomen, mientras que el otro llevaba un martillo con el que presuntamente pretendía golpear a la víctima.

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Elementos de seguridad en el lugar donde fue asesinado un adolescente de 14 años

Un adolescente de 14 años murió la tarde de este miércoles tras ser atacado con un cuchillo mientras caminaba hacia una barbería en la colonia Infonavit La Joya, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas sobre la calle Tenochtitlan, donde el menor quedó gravemente herido tras recibir una puñalada en el abdomen. A pesar de la movilización de los cuerpos de auxilio, la víctima ya no presentaba signos vitales cuando llegaron al lugar.

De acuerdo con las autoridades, el adolescente, identificado como Jorge, caminaba acompañado de otro menor con la intención de cortarse el cabello cuando fueron interceptados por dos hombres.

Las primeras investigaciones indican que los agresores les cerraron el paso y comenzaron a hacerle reclamos al adolescente por motivos que hasta el momento no han sido esclarecidos.

Durante la discusión, uno de los sospechosos sacó un cuchillo y lo hirió en el abdomen, mientras que el otro llevaba un martillo con el que presuntamente pretendía golpear a la víctima.

Tras la agresión, ambos hombres escaparon corriendo del sitio antes de la llegada de las autoridades.

Vecinos que escucharon lo ocurrido solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que minutos después arribaron elementos de la Policía de Guadalupe y paramédicos.

Al revisar al adolescente, los socorristas confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de la lesión provocada por el arma blanca.

La zona fue acordonada por los primeros respondientes para preservar los indicios, mientras elementos ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las diligencias correspondientes.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena, fijaron evidencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

La causa oficial del fallecimiento será determinada mediante la autopsia de ley, aunque de manera preliminar se informó que la víctima presentaba una herida por arma blanca en el abdomen.

El adolescente que acompañaba a Jorge también fue entrevistado por las autoridades para aportar información que permita identificar a los responsables y establecer cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento no se ha informado el motivo del reclamo que derivó en la agresión ni si la víctima conocía a los atacantes.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y trabajan en la recopilación de testimonios, así como en el análisis de posibles cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores para reconstruir la ruta de escape de los agresores.