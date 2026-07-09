Hallan a tres mujeres muertas dentro de patrulla arrastrada por el río Atoyac

El Gobierno de Puebla, a través de la Coordinación de Protección Civil, localizó tres cuerpos de mujeres al interior de la patrulla de la Policía Municipal de Ocoyucan, arrastrada por el desbordamiento del río Atoyac.

Durante las maniobras de inspección, el Equipo Acuático de Bomberos de Puebla confirmó el hallazgo y los cuerpos fueron extraídos.

Asimismo, también sacaron la patrulla de la Policía Municipal de Ocoyucan del cauce del río Atoyac.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas y señalaron que corresponde a las instancias ministeriales realizar las diligencias correspondientes.

Continúa la búsqueda de un policía

En tanto, el oficial de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan que estaba en la unidad al momento de los hechos todavía no ha sido localizado.

De acuerdo a los primeros reportes, el policía auxilió a las mujeres que se encontraban al interior de la unidad antes de ser arrastrado por la corriente.

Las autoridades informaron que las labores de búsqueda se continuarán en otro punto del cause del río, con participación de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y demás corporaciones del Comando Unificado.