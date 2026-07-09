Se registran enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Zinapécuaro, Michoacán

En el municipio de Zinapécuaro, Michoacán, se registró un enfrentamiento armado y con artefactos explosivos presuntamente lanzados con drones entre grupos antagónicos del crimen organizado, que derivó en bloqueos carreteros, 2 vehículos dañados uno de ellos quemado, y un automovilista lesionado.

Según datos proporcionados por la población, las balaceras se prolongaron por varios minutos, originando el temor de los ciudadanos de comunidades como San Miguel Taimeo y Santa Cruz, quienes se refugiaron en sus viviendas para no ser alcanzados por las balas.

Ciudadanos solicitaron apoyo al 911 en demanda de la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército para restablecer el orden.

Durante los recorridos de las corporaciones policiales por la zona, localizaron una camioneta incendiada sobre la carretera Zinapécuaro-Álvaro Obregón y un narco bloqueo con un tráiler en la ruta Ciudad Hidalgo–Queréndaro.

También se reportó un hombre lesionado por arma de fuego, el cual se negó a entregar su vehículo a civiles.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

En lo que va del año, en Zinapécuaro se han registrado una decena de enfrentamientos armados entre grupos rivales de la delincuencia organizada que se pelean el control de municipios limítrofes a la capital michoacana.