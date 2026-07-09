Mujer sobrevive a ataque de su pareja; la apuñaló 13 veces

Un hombre fue detenido acusado de tentativa de feminicidio tras haber ocasionado 13 heridas por arma punzocortante a su pareja durante una discusión familiar en Salinas Victoria, Nuevo León.

Trascendió que la pareja comenzó a discutir y el hombre hirió a la mujer, quien a pesar de las heridas logró salvar su vida y denunció la agresión.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento confirmó la detención de Pablo “N”, de 29 años.

Los hechos se registraron en la colonia Quadro Residencial en el mencionado ayuntamiento.

La captura del hombre ocurrió tras un reporte al C4; cuando los elementos de seguridad acudieron al domicilio, la mujer solicitó la ayuda de los uniformados y señaló al ahora detenido como su agresor.

La víctima dijo que el hombre es su pareja y la apuñaló con un arma blanca en diversas partes de su cuerpo.

El agresor fue detenido por los policías municipales y puesto a disposición del Ministerio Público.

Golpea a mujer y difunde video íntimo

Por JC Segundo

En Jalisco, la Fiscalía del Estado vinculó a proceso de un hombre por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra una mujer, en hechos ocurridos durante los años 2023 y 2024, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con las indagatorias de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, el primer hecho aconteció el 31 de diciembre de 2023 en calles de la colonia Arvento, donde Saúl Ezequiel “N” se presume ejerció violencia física en contra de la víctima y causó daños a su equipo telefónico.

El segundo evento se registró el 1 de enero de 2024, en la avenida Adolf B. Horn de la misma colonia; en ese sitio, el imputado mostró a la afectada material audiovisual con contenido íntimo de ella y, de forma posterior, presuntamente envió dicho contenido al cónyuge de la víctima.

El Agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra del señalado, la cual cumplimentó la Policía de Investigación.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinó el auto de vinculación a proceso por la probable comisión de los delitos de violación a la intimidad sexual, delitos contra la dignidad de las personas y lesiones.

A solicitud de esta representación social, el juzgado impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que dure el procedimiento.

Asimismo, fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.