Urge Partido Verde fortalecer fiscalías especializadas rumbo al 25N

De cara a la conmemoración del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hizo un llamado urgente para elevar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de procurar justicia. El instituto político subrayó que esta fecha representa una oportunidad clave para "impulsar acciones que permitan fortalecer las investigaciones, brindar atención especializada a las víctimas y garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia sin enfrentar obstáculos que retrasen la resolución de sus denuncias".

Para que las instancias de procuración de justicia den resultados tangibles, no basta con su creación formal, sino que requieren condiciones operativas óptimas. En ese sentido, el partido advirtió que es indispensable dotar a estas áreas de "personal capacitado, recursos suficientes y protocolos de actuación con perspectiva de género, que contribuyan a mejorar la calidad de las investigaciones, prevenir la revictimización y brindar una atención adecuada a quienes acuden a denunciar".

Como sustento legal de esta exigencia, el Verde recordó su participación en la reforma al artículo 116 de la Constitución, aprobada en noviembre de 2024 y publicada el 15 de ese mismo mes en el Diario Oficial de la Federación. Dicha modificación normativa estableció de manera vinculante que las fiscalías de todo el país deben contar con áreas especializadas en la investigación de delitos por razón de género, "con el propósito de fortalecer los mecanismos legales para garantizar su protección".

El cumplimiento efectivo de este mandato constitucional es visto por la fuerza política como el puente necesario entre la ley y la realidad cotidiana de las afectadas. Por ello, recalcó que las autoridades tienen la responsabilidad de asegurar que estas unidades "funcionen adecuadamente, cuenten con herramientas para desarrollar investigaciones sólidas y ofrezcan un trato digno a las mujeres, especialmente en aquellos casos donde la falta de preparación institucional puede dificultar el acceso a la justicia".

Este exhorto cobra mayor relevancia tras la reunión sostenida el pasado 18 de octubre por la Secretaría de las Mujeres con las titulares de las instancias estatales de las 32 entidades federativas. Dicho encuentro tuvo como objetivo coordinar las actividades del 25N y los 16 Días de Activismo contra las Violencias, jornadas que concluirán el 10 de diciembre y que buscan "fortalecer las acciones institucionales para prevenir y atender las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres".

La coordinación entre los niveles federal y estatal se perfila como una herramienta determinante para diagnosticar fallas y homologar criterios de atención en todo el territorio nacional. El Partido Verde consideró fundamental aprovechar estos espacios interinstitucionales para "identificar las necesidades de las fiscalías, revisar el cumplimiento de las obligaciones legales y fortalecer los procedimientos de atención e investigación de los delitos relacionados con la violencia de género".

Erradicar las agresiones por razón de género demanda una política de Estado sostenida que trascienda las campañas temporales de concientización. El instituto político reiteró que la reforma constitucional impulsada por sus legisladores debe traducirse en carpetas de investigación debidamente integradas, condiciones que "ayudarían a evitar la revictimización, esclarecer los delitos y dar seguimiento a las denuncias, para que las afectadas tengan mayores posibilidades de acceder a la justicia y los responsables respondan ante la ley".