UNOPES: 25 años de operaciones especiales

A 25 años de la creación de sus Fuerzas Especiales, la Armada de México (Semar), destaca la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) como la élite de las élites de las Fuerzas Armadas de México y a nivel internacional.

Esta unidad es un componente integrado por personal seleccionado y adiestrado para enfrentar las misiones de mayor complejidad y riesgo en operaciones quirúrgicas de objetivos prioritarios.

La UNOPES representa el nivel más alto de especialización operativa de la institución. Sus integrantes deben superar rigurosos procesos de selección, preparación física y formación táctica, además de demostrar disciplina, resistencia mental, capacidad de reacción y aptitud para tomar decisiones bajo presión.

Durante un cuarto de siglo, las Fuerzas Especiales han desarrollado capacidades para actuar en escenarios terrestres, marítimos y anfibios.

En ese conjunto, la UNOPES concentra las habilidades y conocimientos necesarios para intervenir en operaciones que exigen precisión, coordinación y un elevado nivel de preparación.

Su creación respondió a la necesidad de contar con una fuerza capaz de cumplir misiones que rebasan las capacidades convencionales y que requieren personal especializado para operar en ambientes complejos, con rapidez, discreción y eficacia.

El camino para integrarse a estas unidades comienza mucho antes de portar sus distintivos. La formación de un infante de Marina contempla acondicionamiento físico, manejo de armamento, defensa personal y adiestramiento individual de combate, además de conocimientos para desenvolverse en distintos ambientes operacionales.

Para quienes aspiran a formar parte de la UNOPES, las exigencias aumentan. La preparación somete al personal a condiciones de desgaste físico y mental en las que debe conservar la capacidad de analizar, decidir y cumplir una misión. Cada integrante debe demostrar que puede responder de manera individual y colectiva ante escenarios de alta presión.

A lo largo de estos 25 años, la especialización también ha requerido adaptar técnicas, entrenamiento y capacidades ante escenarios cambiantes.

La UNOPES puede operar en zonas costeras, ríos, áreas lacustres, puertos y otras regiones donde la Armada de México mantiene presencia y desarrolla operaciones.

Su preparación se complementa con el uso de procedimientos especializados, coordinación operativa y una actuación apegada al respeto de los Derechos Humanos.

Además de sus funciones de seguridad, el personal puede participar en tareas de auxilio a la población cuando las circunstancias lo requieren.