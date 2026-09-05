Sonora alcanza mínimo histórico en pobreza laboral y registra récord en ingresos

Sonora registró la cifra más baja de pobreza laboral de la última década al ubicarse en 22.5 % durante el segundo trimestre de 2026. Este avance responde directas a "la política económica impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, enfocada en la atracción de nuevas inversiones y la generación de oportunidades laborales", de acuerdo con el reporte oficial basado en datos del INEGI.

El balance interanual confirma un cambio significativo en las condiciones socioeconómicas de la población trabajadora. El Ejecutivo estatal destacó que "este resultado representa una reducción de 5.4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, cuando el indicador se ubicó en 27.9 por ciento", consolidando la tendencia a la baja en la entidad.

La caída del indicador social se da a la par de un repunte sustancial en la capacidad de compra de las familias. "La mejora de este indicador se acompaña de un crecimiento significativo en el ingreso laboral real per cápita, que durante el segundo trimestre de 2026 alcanzó los 4 mil 456.88 pesos", señala el informe público sobre la evolución salarial.

El avance en las percepciones económicas alcanzó a la gran mayoría de los rubros productivos de la entidad. Los registros oficiales exponen que "de acuerdo con la información del INEGI, la mejora fue generalizada en la actividad económica estatal, ya que nueve de los 11 sectores económicos de Sonora registraron incrementos en el ingreso laboral promedio".

Los sectores logístico y extractivo encabezaron la recuperación del ingreso entre las personas ocupadas. "Entre los sectores con mayores avances destaca el de Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, que presentó un crecimiento de 19.3 por ciento", detalla la evaluación sobre las áreas clave de la economía regional.

El dinamismo del mercado de trabajo local generó un incremento sin precedentes en la masa salarial global del estado. "Otro dato relevante es el crecimiento de 46.9 por ciento en la suma total de los ingresos laborales de la población ocupada en Sonora, que alcanzó los 12 mil 693.56 millones de pesos", precisa la cifra del segundo trimestre.

Los indicadores al alza respaldan la continuidad de las medidas de fomento productivo trazadas por las autoridades. Ante este escenario, "el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de continuar impulsando políticas y acciones que contribuyan a fortalecer el empleo formal, mejorar las condiciones laborales y generar mayores oportunidades".