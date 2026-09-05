¡Tragedia familiar! Muere bebé sofocada dentro de auto en Chihuahua

Una niña de dos años de edad murió en el interior de un vehículo al quedar encerrada y olvidada por sus familiares en la ciudad de Cuauhtémoc, al noroeste del estado de Chihuahua.

La niña fue llevada de emergencia por su abuelo, quien se encargaba de su cuidado, hasta el hospital Regional.

El reporte médico indicó que la menor murió de un golpe de calor, informó la policía local, al permanecer más de 6 horas encerrada en el vehículo.

El abuelo se encargaba de su cuidado, pero por su edad olvido que llevaba a la nieta en el vehículo, hasta que le preguntaron por ella y si la había llevado a la guardería.

El abuelo quedó detenido.