Maru Campos respalda a Marco Bonilla en su Quinto Informe de Gobierno

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, asistió al Centro de Convenciones Expo Chihuahua para acompañar al alcalde Marco Bonilla en la rendición de su Quinto Informe de Gobierno (correspondiente a su labor al frente del municipio de 2021 a la fecha).

Durante la ceremonia, la mandataria resaltó los avances de la capital bajo un modelo de gobierno humanista y reconoció el trabajo del edil para dar continuidad a los proyectos locales. Campos afirmó que, a diferencia de otras regiones del país, Chihuahua ha mantenido una postura firme frente a la adversidad y la inseguridad: *“Mientras en el resto del país el miedo dobla las voluntades, Chihuahua se alza con valentía para plantarle cara”.

Por su parte, el alcalde Marco Bonilla agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y reafirmó su compromiso de mantener los esfuerzos en materia de seguridad, empleo, desarrollo e inversión.

El evento contó con la presencia de representantes de los poderes Legislativo y Judicial, mandos militares, líderes empresariales y figuras del ámbito político nacional, entre ellos el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, además de representantes del PAN como Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Jorge Romero.