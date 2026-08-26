Universidades estatales arrastran déficit de más de 50 mil mdp

Las universidades estatales del país, agrupadas en la ANUIES, arrastran un déficit de más de 50 mil millones de pesos, el cual se refleja en deficiencias de infraestructura y en un problema laboral, que mantiene a más de 13 mil docentes con plazas no reconocidas en los convenios de apoyos financieros, y sin seguridad social.

Otros 50 mil profesores deben ser contratados por horas o asignaturas, sin posibilidad de acceder a una plaza.

El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Plascencia, advirtió que esta situación se arrastra desde hace aproximadamente seis años y que las propias universidades han tenido que absorber el costo de estas plantillas con recursos autogenerados.

Se trata de profesores que están por asignatura. Esa figura tiene algún sentido porque en muchas ocasiones ayuda a que personas que están en el ejercicio profesional, que no son docentes de carrera, puedan venir a la universidad, dar las clases y transmitir la experiencia que tienen”, explicó.

Afirmó que en los últimos años el número de estas plazas ha crecido de manera considerable ante las restricciones presupuestales y el déficit laboral que enfrentan las universidades públicas estatales.

González Plascencia aclaró que no significa que estos profesores trabajen sin recibir un salario, sino que su contratación se realiza bajo un esquema distinto al de una plaza formal.

Van, dan su clase y cobran por eso y luego se retiran a sus actividades. Y ahora, ante el déficit laboral en el país, se quedan como profesores de asignatura y se ha incrementado notablemente ese número de plazas”, puntualizó.

Asimismo, al entregar los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2025 de las Universidades Públicas Estatales, ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación de la Cámara de Diputados, el dirigente universitario advirtió que el déficit acumulado obliga a las universidades a recurrir a sus propios recursos para sostener la plantilla laboral, incrementar la matrícula y mantener la calidad de la enseñanza.

Sin embargo, alertó que este esfuerzo tiene un costo que, finalmente, se traslada a las familias.

Solicitarán incremento de 8 por ciento para 2027

Para enfrentar esta situación y sobre todo, avanzar hacia la regularización de la plantilla docente, el directivo adelantó que la ANUIES solicitará a la Cámara de Diputados un incremento de 8 por ciento en el presupuesto 2027.

Ocho por ciento, es lo que estamos pidiendo este año, un 8 por ciento de incremento y, bueno, vamos a ver qué suerte hay con las y los diputados (…) La verdad es que hemos sido muy conscientes de que el presupuesto es limitado, de que, como se ha dicho siempre, la cobija es corta y si se jala para un lado, pues se descobija la otra parte”, afirmó.

La intención no es resolver de una sola vez el déficit acumulado, sino comenzar a modificar la tendencia presupuestal que, durante años, ha limitado la capacidad de las instituciones, expresó.

No se pretende resolver este déficit de una sola vez o con un solo incremento en el presupuesto, sino por lo pronto romper esa inercia que ha significado que se dé solamente el presupuesto, la inflación de inicio de año y, una vez rota esa inercia, empezar a resolver los problemas, sobre todo los de cobertura”, explicó.

El proyecto formal de solicitud de incremento presupuestal para 2027 aún se encuentra en elaboración y será presentado en las próximas semanas ante la Cámara de Diputados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se comprometió a hacer un esfuerzo para incrementar los recursos destinados a las universidades públicas estatales el próximo año.