Localizan cocodrilo en calles de Tulancingo; se movía entre la basura

Un cocodrilo de Moreletii, de aproximadamente dos años de edad, fue localizado entre residuos en la colonia El Paraíso, en Tulancingo, Hidalgo, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y derivó en su traslado al zoológico municipal para recibir atención especializada.

El hallazgo ocurrió cuando trabajadores del servicio de recolección de basura detectaron al reptil entre las bolsas y dieron aviso a Bomberos Municipales. El ejemplar fue asegurado y posteriormente entregado al Zoológico de Tulancingo, donde ingresó al área de cuarentena.

Personal especializado realizó una primera valoración y determinó que el cocodrilo presenta bajo peso, aunque su estado general ofrece perspectivas favorables de recuperación.

Durante el periodo de observación se mantendrá bajo vigilancia antes de definir si permanecerá en el recinto y cuál será el espacio más adecuado para su resguardo.

El caso también fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuyos inspectores deberán realizar las diligencias correspondientes y establecer el destino legal del ejemplar.

Este hallazgo se suma a otros casos registrados durante la actual administración. De acuerdo con información del zoológico, 17 animales silvestres encontrados en calles y espacios públicos han sido canalizados al recinto para su valoración.

Entre las especies que con mayor frecuencia son encontradas se encuentran serpientes, aves, lechuzas y tortugas. Sin embargo, no todos los ejemplares permanecen en cautiverio: cuando sus condiciones y la normatividad lo permiten, algunos son liberados en zonas apropiadas para su especie.

En el mismo periodo, el zoológico reporta la incorporación de 43 nuevos ejemplares provenientes de distintos mecanismos, entre ellos rescates, donaciones y animales decomisados por la Profepa que posteriormente fueron entregados en comodato.

Actualmente, con el ingreso del cocodrilo, el recinto cuenta con seis reptiles bajo resguardo. Su permanencia dependerá de la valoración veterinaria y de las determinaciones de las autoridades ambientales.