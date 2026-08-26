Rescatan a 12 perros que eran víctima de maltrato en una vivienda satánica

A continuación se presentan las imágenes del rescate de una jauría de perros que estaban dentro de un domicilio presuntamente invadido, donde eran víctimas de maltrato, en la colonia Santa Rita, en Xalapa, Veracruz.

“Mira si nos pueden apoyar aquí abajito en esa planta la que sigue para que no se nos vaya a escapar o no y vaya a morder a alguien allá abajito por favor”, es la forma en la que sacaron a los perros del lugar, para dirigirlos a un espacio adecuado.

El inmueble en el que se encontraban los perritos estaba lleno de heces; además, había en varias habitaciones pequeños montoncitos de croquetas colocadas en el suelo para que los animales comieran, todo lo anterior entre un olor insoportable.

En otra habitación también se localizaron perros que se encontraban encerrados y a primera vista se les notaba temerosos de las personas.

La animalista Naxhieli Guadalupe Sánchez detalló que “gracias a que se alzó la voz los vecinos empiezan a traer videos donde se advierte la crueldad que aquí se vivía, en esta casa está llena de símbolos satánicos que ofrendaban a los perritos, animales abusados sexualmente, animales sacrificados, es una cosa terrible”.

Los vecinos mencionaron que hace tres años en este mismo lugar fueron abandonados tres perros; solo uno sobrevivió, entonces se inició la carpeta de investigación 73/2025 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca).

La animalista explicó que fue todo un proceso en la Fiscalía, pero gracias a eso lograron la guardia y custodia legal de ese perrito sobreviviente, “ahí empezó esta lucha”.

En total se logró el rescate de 12 perros, mismo que fueron llevados a recibir atención veterinaria. Ninguno mostró conducta agresiva contra las personas, sino que se mostraron temerosos.