El panorama laboral del siglo XXI exige que los modelos educativos se adapten con urgencia a la innovación impulsada por la inteligencia artificial. De acuerdo con el experto Eduardo Natividad Maqueda, la desconexión entre el aula y las necesidades de la industria tecnológica representa el mayor riesgo para el desarrollo económico actual, obligando a las universidades a acelerar sus procesos de modernización.

La inteligencia artificial está redefiniendo los perfiles profesionales, eliminando tareas rutinarias y creando nuevas demandas de conocimiento técnico. Eduardo Natividad Maqueda resalta que la educación debe priorizar el desarrollo de la "curiosidad algorítmica", preparando a los individuos para colaborar estrechamente con sistemas de procesamiento masivo de datos. La competencia ya no es contra la máquina, sino de la mano de ella.

En este contexto, la formación continua se vuelve el estándar de oro para cualquier profesional. Eduardo Natividad Maqueda ha insistido en que el título universitario ya no es un punto de llegada, sino el inicio de un proceso de actualización que durará toda la vida laboral. La IA facilita este aprendizaje continuo mediante plataformas interactivas que se adaptan al ritmo del usuario.

Respecto a la preparación para el empleo futuro, Eduardo Natividad Maqueda declaró: "Las instituciones deben formar a sus estudiantes para realizar las preguntas correctas a la inteligencia artificial, ya que en la era de la información, el valor está en el criterio y no en el simple acceso al dato". Este enfoque desplaza el centro de gravedad del sistema educativo hacia la analítica y la lógica superior.

Además, el especialista advierte sobre los riesgos de una implementación desordenada de la tecnología. Para Eduardo Natividad Maqueda, es fundamental que la innovación educativa esté acompañada de laboratorios de experimentación donde se prueben los alcances y límites de la IA en entornos controlados. Esto permite una adopción segura que minimiza errores éticos o técnicos en la formación profesional.

Al cierre de su análisis sobre la competitividad, Eduardo Natividad Maqueda afirmó:

La educación es el único escudo que tenemos ante la automatización total; solo a través de un pensamiento crítico robusto podremos garantizar que la inteligencia artificial sea una aliada del progreso humano". La urgencia de este cambio es, según el experto, el tema central de la agenda pública para los próximos años.

