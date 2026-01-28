“Ya hubiera agentes del ICE golpeándolos”: Turista agrede a artesanos en el Zócalo de Oaxaca | VIDEO

Un turista extranjero protagonizó un momento de tensión en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca al confrontar a integrantes de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños (Uacol) durante una manifestación pública.

El hecho ocurrió mientras uno de los manifestantes ofrecía un discurso con micrófono en el que mencionó el nombre del presidente estadounidense Donald Trump, lo que aparentemente molestó al visitante. El extranjero reaccionó con insultos y consignas en contra de los protestantes, además de mostrar su rechazo hacia una bandera palestina que algunos integrantes sostenían.

Un turista extranjero confrontó a artesanos en el Zócalo de Oaxaca durante una manifestación pública. Especial

En el video difundido en redes sociales se escucha al orador señalar que, si un mexicano hubiera interrumpido una protesta en Estados Unidos, “ya habría al menos 50 agentes del ICE golpeándolo y reprimiéndolo”, destacando que en México existe libertad de expresión. La tensión aumentó cuando el turista tomó un objeto para amenazar con agredir a los manifestantes y pidió la intervención de la policía.

Finalmente, los integrantes de la Uacol le solicitaron que se retirara del lugar, lo que ocurrió mientras continuaba lanzando insultos. El video, con una duración de 1 minuto con 22 segundos, ya acumula más de 3 mil reproducciones y ha generado polémica en plataformas como Facebook y X.

Antecedentes de las movilizaciones de Uacol

La Uacol es una organización que desde hace varios años mantiene presencia en el Zócalo de Oaxaca y en otras zonas de la capital, realizando protestas y plantones para visibilizar sus demandas.

La agrupación ha sido señalada en diversas ocasiones por autoridades municipales debido a las afectaciones que generan sus movilizaciones en la vida cotidiana de la ciudad, aunque sus líderes han defendido que se trata de acciones legítimas en defensa de los sectores populares.

Movilizaciones de la Uacol en Oaxaca

La manifestación en la que ocurrió el altercado con el turista se enmarca en una jornada de movilizaciones que la Uacol ha impulsado en Oaxaca. Los líderes de la organización han señalado que sus demandas incluyen el respeto a la autodeterminación de los pueblos de América Latina, el rechazo al genocidio en Gaza y la exigencia de mejores condiciones sociales para los sectores populares. También han denunciado la falta de apoyo institucional y han pedido el fortalecimiento de programas sociales que beneficien a las comunidades más vulnerables.

Estas protestas han buscado visibilizar la situación de los artesanos y comerciantes que forman parte de la organización, quienes aseguran que enfrentan dificultades económicas y sociales que no han sido atendidas por las autoridades. La presencia de símbolos internacionales, como la bandera palestina, refleja la intención de la Uacol de vincular sus demandas locales con causas globales de justicia social.