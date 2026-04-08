Universidad Veracruzana anuncia frente para combatir derrame en el Golfo de México

A más de un mes del derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México, la Universidad Veracruzana (UV) anunció su incorporación a un frente interinstitucional coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), que trabaja en la integración de un observatorio científico destinado a generar conocimiento y apoyar la atención de la emergencia ambiental.

La institución informó que especialistas de los institutos de Ciencias Marinas y Pesquerías, Neuroetología, Investigaciones Biológicas, Química Aplicada y Salud Pública, así como de los centros de Investigaciones Tropicales y de Estudios de Opinión y Análisis, además de académicas y académicos de las facultades de Ciencias Químicas, Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería Ambiental, participarán en la elaboración de diagnósticos y propuestas técnicas.

Durante la primera reunión del grupo, titulada “Impacto petrolero en el Golfo de México: análisis y propuestas universitarias”, se presentaron investigaciones previas y se discutieron acciones para el monitoreo inmediato del efluente, la correlación con mareas y velocidad del viento, el diseño de estrategias de muestreo de agua, sedimentos, microorganismos, fauna y flora marina, así como la evaluación de indicadores de salud humana y su comparación con datos históricos generados por la UV.

También se revisaron técnicas de biorremediación que incluyen métodos físico-mecánicos y la reinserción de fauna afectada, además del uso de sistemas de información geográfica e inteligencia artificial para fortalecer la vigilancia de las zonas impactadas.

La UV afirmó que, desde su autonomía, mantiene disposición para colaborar con autoridades federales y estatales en la atención de problemáticas de alto impacto social y ambiental.

El anuncio ocurre en un contexto en el que organizaciones ambientales, comunidades costeras y especialistas han insistido en la necesidad de información pública verificable, monitoreo independiente y acciones de contención más rápidas frente a los daños ecológicos y socioeconómicos derivados del derrame.

Los especialistas harán diagnósticos y propuestas técnicas Foto: Especial

JCS