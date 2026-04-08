Datavault AI anuncia 750 millones de dólares en contratos de tokenización en el primer trimestre de 2026

Los 750 millones de dólares en contratos firmados durante el trimestre abarcan cuatro categorías clave de activos, con comisiones de tokenización de la siguiente manera: minería de cobre y oro y comisiones asociadas que cubren banca, licencias de propiedad intelectual, etc. En paralelo a esta actividad, la compañía también anunció el relanzamiento previsto este trimestre de sus plataformas de intercambio principales: Information Data Exchange (IDE), Sports Illustrated Exchange (SIx), New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) e International Elements Exchange (IEE). Estas plataformas patentadas contarán con capacidades mejoradas de valoración impulsada por IA, contratos inteligentes y funciones de negociación transparente para activos de datos, publicidad, NIL deportivo y activos del mundo real tokenizados, respectivamente.

"Asegurar 750 millones de dólares en contratos de tokenización durante el primer trimestre subraya la creciente demanda de nuestras tecnologías de intercambio patentadas y de nuestra infraestructura de activos del mundo real", afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO y presidente de Datavault AI. "El relanzamiento de IDE, SIx, IEE y NYIAX con funciones de IA mejoradas, incluidas integraciones con CLEAR, WatsonX AI y Fiserv, impulsará aún más la creación de valor para nuestros socios y partes interesadas, y estas firmas de contratos refuerzan nuestra confianza en la previsión de ingresos para todo 2026 de al menos 200 millones de dólares".

Estas firmas de contratos se basan en el impulso de la compañía y respaldan su objetivo previamente comunicado de ingresos para todo 2026 de al menos 200 millones de dólares.