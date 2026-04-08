Aseguran 580 kilos de mariguana y cristal en vivienda de Monterrey, Nuevo León

Un cateo en una vivienda dejó el aseguramiento de 580 kilos de mariguana y 1.5 kilos de cristal en la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del cateo ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Guardia Nacional, K9 y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, en el referido domicilio.

La intervención se ejecutó este miércoles y se derivó de actos de investigación por una carpeta integrada por delitos contra la salud.

La vivienda cateada se ubica sobre la calle Michoacán y en dicho sitio se aseguraron unos 580 kilos de vegetal verde con las características de la mariguana en pacas con plástico de emplaye y bolsas de plástico en color negro, así como un kilo 500 gramos de una sustancia sólida con las características del narcótico conocido como cristal.

El inmueble quedó asegurado por un Agente del Ministerio Público Investigador especializado en narcomenudeo con resguardo de la corporación correspondiente.

Las autoridades aseguraron 580 kilos de mariguana Foto: Especial

Amedrentaba a un ciudadano que se negó a comprarle drogas en Nuevo León

Un hombre fue capturado cuando ofrecía sustancias ilícitas a ciudadanos en la vía pública en Linares, Nuevo León.

El sospechoso fue capturado por elementos del Grupo de Coordinación en la colonia Tepeyac, en el referido ayuntamiento.

Los sucesos se registraron cuando efectivos de la policía de Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la policía municipal recibieron un reporte anónimo en el cual aseguraban que el ahora investigado, había amedrentado a un ciudadano que se negó a comprarle las drogas que vendía.

JCS