Playa de Oaxaca se llena de vida con llegada de 11 mil tortugas golfinas | VIDEO

En la primera arribada masiva de la temporada 2026-2027, 11 mil 290 hembras de tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea), regresaron al Santuario Playa Escobilla, en Oaxaca, para depositar sus huevos, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Durante cinco días, personal técnico de la Conanp, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), elementos de la Secretaría de Marina (Semar), y de la Guardia Nacional, así como habitantes de las comunidades de El Guapinole y Barra del Potrero, realizaron el monitoreo, protección y vigilancia de la anidada.

Para mitigar los riesgos de depredación y saqueo, pobladores de la comunidad de La Escobilla colaboraron en la reubicación estratégica de los nidos, alrededor de 100 huevos por cada uno.

Para mitigar los riesgos de depredación y saqueo, pobladores colaboraron en la reubicación estratégica de los nidos. Ernesto Méndez

En un comunicado de prensa, la Conanp refrendó el compromiso del Gobierno de México con la conservación de la biodiversidad y convocó a la sociedad a proteger nuestro patrimonio natural.

“Si vas a observar el fenómeno de la arribada de manera responsable, hazlo por medio de los guías y prestadores de servicios autorizados, respetando y valorando la vida marina para garantizar la continuidad su ciclo biológico”, solicitó.

La Golfina es la tortuga marina más pequeña y abundante del mundo; en nuestro país está catalogada como “En Peligro de Extinción”, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059.

fdm