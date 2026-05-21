“Está en el aire” la convocatoria a huelga de los controladores aéreos

La huelga anunciada por controladores de tráfico aéreo todavía esta en el aire, luego de haber iniciado las mesas de trabajo y diálogo entre las autoridades federales y sus líderes sindicales.

El secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (SINACTA), José Alfredo Covarrubias, explicó que este miércoles se presentaron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para pedir su mediación y se hagan cumplir los acuerdos establecidos previamente pero incumplido con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la de Hacienda (SHCP).

“Hoy llamaron a las SCT para dialogar y establecer medidas para el cumplimiento. Estamos esperando que después de esa reunión nos digan cómo vamos a trabajar. Al mismo tiempo, nos reunimos con el director general de Servicio a la Navegación en el Espacio Mexicano (SENEAM), el ingeniero Javier Alonso Vega Dour. Y el primer acuerdo es que los controladores que recién egresaron, contrataron y que habían mandado a las estaciones, pero no se definía su situación y no había pago; el acuerdo es que el pago inmediato está autorizado y se regularizará su situación”.

Ante esta postura, el líder consideró que “hay buen ánimo, hay buena disposición de las autoridades”. Sin embargo, sostuvo que “está la moneda en el aire” sobre la convocatoria a huelga de los controladores, al tener que esperar la respuesta de las autoridades convocadas para este jueves.

Entre las demandas que tiene el SINACTA, apuntó Covarrubias en entrevista con Pascal Beltrán del Río en la Primera Emisión de Imagen Radio está la contratación de más personal, así como la revisión y aumento de los salarios de los trabajadores, esto al apuntar que han tenido reducciones en sus pagos por cuestiones de gravámenes.

“Se aplica la ley Federal de Remuneraciones: ningún controlador gana, ni siquiera, la cuarta parte que la presidenta pero sí nos afectan con impuestos a las prestaciones. Estamos de acuerdo con pagar impuesto, siempre lo hemos hecho, pero una aplicación extensiva a las prestaciones afectó en 30% el salario de los trabajadores. Y pues, llegar a tu casa, con tu familia, a cubrir las necesidades, pues es muy difícil”.

Esto se suma a los gastos que tienen que cubrir para poder desempeñar su trabajo, como son la revalidación de licencias, pruebas médicas y más requisitos que enteramente son costeados por los controladores.

“También estuvo de acuerdo ayer el directo del SENEAM en que esta situación debe regularizarse; y van a hacer lo posible para firmar un convenio con laboratorios particulares para que nos realicen los exámenes y los podamos presentar a la autoridad aeronáutica [Agencia Federal de Aviación Civil] para revalidar nuestra licencia”.

Una más de las demandas es el ajuste de las jornadas laborales, ya que en algunos casos se llegan a cubrir hasta 17 horas lo que pone en riesgo no solo su integridad, sino la de miles de personas que vuelan en el espacio aéreo mexicano.