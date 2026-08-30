UNAM abre 2 mil lugares 'de consolación' en 66 licenciaturas

Después de repetir de manera presencial el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 16 mil 543 aspirantes que no fueron seleccionados tendrán una nueva oportunidad para obtener un lugar.

La Universidad anunció este domingo que ofrecerá 2 mil 24 espacios vacantes en 66 programas de licenciatura, correspondientes a las cuatro áreas de conocimiento, para quienes presentaron el examen de control presencial y no resultaron admitidos.

El proceso forma parte de la nueva etapa de admisión implementada por la UNAM, luego de que los aspirantes que habían realizado el examen de ingreso en línea tuvieron que presentar una prueba de control presencial de 120 reactivos antes de confirmar su ingreso.

A partir de este lunes 31 de agosto, los aspirantes que cumplan con los requisitos podrán ingresar al sitio tusegundaopcion.unam.mx con su folio y contraseña y seleccionar hasta tres licenciaturas, en orden de preferencia.

La asignación de los lugares se realizará de acuerdo con el número de aciertos obtenido en el examen de control presencial, hasta que se agoten los espacios disponibles.

El registro estará abierto desde las 10:00 horas del lunes 31 de agosto hasta las 12:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Los resultados se publicarán el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas y quienes sean seleccionados podrán descargar sus documentos de inscripción en Mi Sitio a partir de las 10:00 horas del sábado 5 de septiembre.

Una segunda oportunidad después del examen de control

La convocatoria ocurre después del proceso extraordinario mediante el cual la UNAM convocó a aspirantes que habían obtenido un lugar en el concurso de selección, así como a quienes se encontraban dentro del puntaje mínimo histórico de ingreso de los últimos cinco años para la carrera a la que aspiraban, a presentar nuevamente una prueba presencial antes de formalizar su ingreso.

El llamado examen de control presencial fue aplicado en distintas sedes del país durante agosto, luego de que la Universidad detectara irregularidades en el proceso de admisión y anunciara medidas para verificar los resultados obtenidos en la prueba realizada en línea.

Con esta nueva convocatoria, la UNAM busca aprovechar los lugares que quedaron disponibles en carreras con cupo, pero no significa que los 16 mil 543 aspirantes tengan garantizado un lugar: competirán por los 2 mil 24 espacios disponibles de acuerdo con sus resultados y las opciones de licenciatura que elijan.