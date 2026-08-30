Investigan hallazgo de bebé sin vida a orillas de río en Hidalgo

Un bebé recién nacido fue localizado sin vida a un costado del Río Grande en la colonia 28 de Mayo del municipio de Acatlán, Hidalgo, luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia del cuerpo.

El reporte movilizó a elementos de Seguridad Pública del Mando Coordinado hasta las inmediaciones del pozo número 4, donde encontraron al menor entre bolsas y algunas prendas de vestir.

Personal de Protección Civil acudió al sitio y, tras realizar una valoración, confirmó que el recién nacido ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por los agentes policiales para preservar posibles indicios.

Posteriormente, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo realizó las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo, además de iniciar las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad del menor ni las causas de su muerte.

Las indagatorias también buscan establecer quién dejó al bebé en ese lugar y determinar posibles responsabilidades.