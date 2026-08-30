Familias de desaparecidos marchan en Colima y exigen frenar agresiones contra madres buscadoras

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, decenas de familias de personas desaparecidas marcharon por calles de la capital de Colima para exigir a las autoridades que localicen a sus familiares y que cesen las desapariciones, así como las agresiones contra quienes participan en su búsqueda.

Durante la movilización, los familiares colocaron y pintaron sus manos en la Rotonda de las Personas Desaparecidas, como símbolo de memoria y exigencia de justicia. Posteriormente marcharon hasta el Jardín Libertad, en el centro de la capital, donde realizaron un posicionamiento público.

La protesta también estuvo marcada por un nuevo reclamo: garantizar la seguridad de las madres buscadoras, luego de que este sábado 29 de agosto fuera agredida a balazos Alma Rosa Rojo Medina, madre buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, con sede en Culiacán, Sinaloa.

Madre buscadora en Colima

María del Carmen Sepúlveda, representante del colectivo Red de Desaparecidos en Colima, condenó el ataque y exigió al gobierno de Sinaloa investigar y localizar a los responsables.

Señaló que el hecho también generó temor entre las familias buscadoras de Colima, quienes no saben a qué autoridad recurrir si enfrentan una situación similar.

“Lo que queremos nosotros precisamente es eso: que paren las desapariciones, los atentados hacia las madres buscadoras, así como el atentado que sufrió la compañera en Sinaloa. No sabemos qué hacer o a quién acudir para que cesen estas situaciones; y sí pedir, como colectivo, al gobierno de Sinaloa que hagan todo lo posible por saber quién fue el que hizo el atentado hacia la compañera”, expresó.

Al concluir el posicionamiento, los integrantes de los colectivos ingresaron a la Basílica Menor de Colima, donde participaron en una misa en memoria de sus familiares desaparecidos.