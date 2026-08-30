Apuran arranque de ciclo escolar en la UNAM tras examen presencial

Tras la divulgación de los resultados del examen de control presencial efectuada este viernes, las facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activaron un operativo a contrarreloj para integrar de inmediato a la Generación 2027, estableciendo trámites exprés e incluso citando a los nuevos alumnos a actividades presenciales este mismo domingo.

En la Facultad de Medicina, los alumnos de nuevo ingreso comenzaron la actualización de datos y el proceso de inscripción desde este sábado 29 de agosto. Los estudiantes de la licenciatura de Médico Cirujano deberán presentarse mañana lunes 31 de agosto conforme a las indicaciones de sus coordinaciones, mientras que la comunidad en general participará en la Feria del Libro y la Salud programada del 4 al 6 de septiembre.

Por su parte, la FES Iztacala concluye este domingo 30 de agosto su proceso de inscripción 100% en línea, habilitado desde el día de ayer tras la publicación de los resultados del examen de control. En tanto, la Facultad de Química recibe este mismo domingo a sus nuevos estudiantes en una sesión de bienvenida presencial en el Edificio A del plantel, previa al arranque formal de clases fijado para mañana lunes.

Foto: Cuartoscuro

Fechas de bienvenida e inicio de clases

En la Facultad de Ingeniería, la recepción comenzará mañana lunes 31 de agosto a partir de las 9:00 horas con pláticas de bienvenida y atención en ventanillas de servicios escolares, para dar paso al inicio de clases el martes 1 de septiembre.

Asimismo, la FES Aragón arrancará sus actividades académicas mañana lunes, por lo que solicitó a su comunidad consultar previamente el portal web de primer ingreso para conocer sedes y horarios.

Entrega de documentos para nuevo ingreso

Finalmente, la Facultad de Contaduría y Administración abrirá a partir de mañana lunes 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre su plataforma para la entrega electrónica de documentos. Los alumnos deberán subir en formato PDF su carta de asignación firmada con tinta azul, junto con su orden y comprobante de pago, para posteriormente descargar su comprobante definitivo de inscripción a partir del 6 de septiembre.

*mcam