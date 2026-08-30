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Apuran arranque de ciclo escolar en la UNAM tras examen presencial

La Universidad concentra trámites y actividades de nuevo ingreso entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre en sus planteles.

Por: Laura Toribio

Edificio de rectoría de la UNAM.
Las facultades y escuelas de la Máxima Casa de Estudios activaron un operativo a contrarreloj para integrar de inmediato a la Generación 2027.Foto: AFP.

Tras la divulgación de los resultados del examen de control presencial efectuada este viernes, las facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activaron un operativo a contrarreloj para integrar de inmediato a la Generación 2027, estableciendo trámites exprés e incluso citando a los nuevos alumnos a actividades presenciales este mismo domingo.

En la Facultad de Medicina, los alumnos de nuevo ingreso comenzaron la actualización de datos y el proceso de inscripción desde este sábado 29 de agosto. Los estudiantes de la licenciatura de Médico Cirujano deberán presentarse mañana lunes 31 de agosto conforme a las indicaciones de sus coordinaciones, mientras que la comunidad en general participará en la Feria del Libro y la Salud programada del 4 al 6 de septiembre.

Por su parte, la FES Iztacala concluye este domingo 30 de agosto su proceso de inscripción 100% en línea, habilitado desde el día de ayer tras la publicación de los resultados del examen de control. En tanto, la Facultad de Química recibe este mismo domingo a sus nuevos estudiantes en una sesión de bienvenida presencial en el Edificio A del plantel, previa al arranque formal de clases fijado para mañana lunes.

En un comunicado publicado en su página web, la UNAM detalla que este miércoles 12 de agosto el Examen de Control Presencial iniciará en León, Guanajuato, a las 17:00 horas.
Foto: Cuartoscuro

Fechas de bienvenida e inicio de clases

En la Facultad de Ingeniería, la recepción comenzará mañana lunes 31 de agosto a partir de las 9:00 horas con pláticas de bienvenida y atención en ventanillas de servicios escolares, para dar paso al inicio de clases el martes 1 de septiembre.

Asimismo, la FES Aragón arrancará sus actividades académicas mañana lunes, por lo que solicitó a su comunidad consultar previamente el portal web de primer ingreso para conocer sedes y horarios.

Entrega de documentos para nuevo ingreso

Finalmente, la Facultad de Contaduría y Administración abrirá a partir de mañana lunes 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre su plataforma para la entrega electrónica de documentos. Los alumnos deberán subir en formato PDF su carta de asignación firmada con tinta azul, junto con su orden y comprobante de pago, para posteriormente descargar su comprobante definitivo de inscripción a partir del 6 de septiembre.

*mcam

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