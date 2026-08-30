Américo Villarreal destaca coordinación con Sheinbaum y perfila inversiones para Tamaulipas

A unos días del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que la coordinación entre los gobiernos estatal y federal se ha traducido en inversiones, infraestructura y programas sociales que ya tienen impacto en la vida cotidiana de la población, al tiempo que adelantó que la entidad tendrá un espacio específico en el informe presidencial con proyectos en materia ferroviaria, carretera, hidráulica, energética, de salud y vivienda.

Durante una nueva emisión del programa Diálogos con Américo, el mandatario sostuvo que los resultados de la transformación deben medirse por los beneficios que llegan a las personas y no únicamente por el tamaño de las inversiones. "Lo que a veces decimos en cifras, decimos en proyectos, a veces decimos en planes, lo tiene que ver y lo tiene que vivir la ciudadanía en su actividad diaria", afirmó, al señalar que la prioridad es que "nadie se quede atrás".

Villarreal explicó que la página dedicada a Tamaulipas dentro del Segundo Informe incluirá proyectos relacionados con trenes, puentes, carreteras, puertos, agua, hospitales, preparatorias, energía y vivienda, lo que, dijo, refleja el peso que ha adquirido la entidad dentro de la agenda federal. "Tamaulipas está presente en las cuentas de México", expresó, al considerar que la coordinación con la presidenta ha permitido impulsar obras sustentadas en las necesidades del estado.

En materia de infraestructura, informó que actualmente se atienden más de mil 700 kilómetros de carreteras federales y que este año se destinarán dos mil millones de pesos adicionales para su rehabilitación. También destacó un programa para mejorar caminos rurales y terciarios con la participación de los gobiernos estatal y municipal, al asegurar que estas obras buscan fortalecer la conectividad de distintas regiones.

El gobernador señaló que en Tamaulipas operan más de 19 programas federales que representan una derrama superior a 24 mil 500 millones de pesos anuales. "Lo vivo, lo veo", afirmó, al señalar que los apoyos se reflejan en becas, útiles escolares, desayunos saludables, pensiones para adultos mayores, mejoramiento de escuelas y obras de infraestructura.

En el rubro hídrico, destacó una inversión cercana a siete mil 500 millones de pesos durante los dos primeros años del gobierno de Sheinbaum para obras de infraestructura hidráulica. Entre ellas mencionó la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, que beneficiará a más de cinco mil productores y alrededor de 300 mil hectáreas, así como la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, prevista para entrar en operación a mediados del próximo año. "Una cifra... la traducimos en una condición que se debe concretar en el beneficio de una persona que se dedica al campo", subrayó.

En energía, reportó que el estado registra un avance de 99.9 por ciento en electrificación y que continúa la instalación de celdas solares en comunidades apartadas, además de la autorización de ocho nuevos parques eólicos y uno fotovoltaico. Agregó que cinco municipios ya cuentan con tarifa de verano y otros diez mantienen gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para incorporarse a ese esquema.

En materia de salud, Villarreal destacó la reciente entrega de dos hospitales en la zona sur y aseguró que Tamaulipas ocupó el primer lugar nacional durante 2023, 2024 y 2025 en procedimientos quirúrgicos apoyados por la Beneficencia Pública. También afirmó que la entidad es la única del país sin casos de sarampión, registra menos de 40 casos de dengue sin defunciones y ha aplicado siete millones de vacunas entre una población de 3.6 millones de habitantes.

El gobernador también atribuyó a la coordinación con la Federación la reducción de los índices delictivos. Afirmó que el promedio de homicidios diarios pasó de alrededor de tres al inicio de su administración a entre 0.4 y 0.5, lo que representa, según dijo, una disminución de 87 por ciento en homicidios dolosos. "Las mesas de seguridad evolucionaron hacia mesas de construcción de paz", señaló, al destacar la participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías federal y estatal en esa estrategia.

Al cierre del mensaje, Villarreal sostuvo que la relación con el Gobierno federal permitirá mantener el impulso a nuevos proyectos para Tamaulipas. "Seguramente Tamaulipas seguirá teniendo grandes oportunidades de inversión", expresó, al señalar que el objetivo es traducir esas obras en una mejor calidad de vida para las familias del estado.