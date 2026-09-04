Tren Felipe Ángeles transforma la movilidad mexiquense y beneficia a 3 millones de usuarios

El proyecto ferroviario que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se consolida como una de las infraestructuras clave para la conectividad y el transporte público en la zona metropolitana del Valle de México. Durante la rendición de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó la relevancia operativa de este sistema de transporte, al señalar que "el Tren Felipe Ángeles, en su tramo Lechería-AIFA, moviliza a cerca de 3 millones de pasajeros en el Estado de México", posicionándose como una alternativa rápida, segura y accesible para la población mexiquense.

La entrada en función de este trayecto estratégico representa un avance sustancial en las políticas de movilidad integral dirigidas a reducir los tiempos de traslado diarios de la fuerza laboral y los habitantes de la entidad. Al acompañar a la titular del Ejecutivo federal durante la presentación oficial, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, subrayó el valor transformador de la infraestructura ferroviaria al declarar: “La puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA es un impulso decisivo en la transformación que vive el Estado de México”.

El trazado total de la ruta abarca una extensión de 43 kilómetros desde la terminal de Buenavista hasta las instalaciones del aeropuerto, los cuales se recorren en un tiempo estimado de menos de 60 minutos. Respecto al impacto directo en la red vial del Estado de México, la mandataria estatal Delfina Gómez Álvarez resaltó el alcance territorial y económico que genera el nuevo tramo al precisar que “esta obra acercará oportunidades, reducirá distancias, promoverá el desarrollo regional y mejorará la vida de miles de mexiquenses que todos los días se esfuerzan por salir adelante”.

Dentro de la ingeniería operativa del proyecto, se habilitaron 23 kilómetros completamente nuevos para unir la estación Lechería con la terminal aérea, tramo diseñado para aliviar la carga vehicular de las principales avenidas mexiquenses. Con el objetivo de garantizar una frecuencia fluida y una alta cobertura de usuarios, el informe técnico detalla que "el servicio opera con 10 trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros", garantizando el traslado de miles de familias en condiciones de mayor confort y eficiencia energética.