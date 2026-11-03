Científicos de la UNAM prueban nanopartículas de plata para frenar el cáncer en perros y gatos

Atacar el cáncer sin castigar al resto del organismo es el desafío detrás de una investigación mexicana que lleva la nanotecnología a la oncología veterinaria. Científicos de la UNAM y de dos universidades públicas prueban una formulación de nanopartículas de plata en perros y gatos con tumores, con resultados preliminares que apuntan a frenar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El desarrollo se llama Argovit y es resultado del trabajo del Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la UNAM, en colaboración con las universidades autónomas de Baja California y de Guadalajara. Su objetivo es aprovechar las propiedades de la plata a escala nanométrica para combatir las neoplasias mediante una formulación que, según sus desarrolladores, busca actuar selectivamente sobre las células tumorales.

Ocho animales, entre perros y gatos, participan actualmente en el protocolo experimental. Aunque todos han presentado avances, el equipo todavía busca determinar en qué tipos de cáncer funciona mejor, qué dosis son adecuadas y en qué etapas de la enfermedad puede ofrecer mayores beneficios.

Los resultados todavía no permiten hablar de una cura, pero uno de los casos que muestra el potencial de la investigación es el de Ody, una perrita de 14 años con cáncer en un hueso y metástasis pulmonar.

Cuando comenzó el tratamiento, en abril de 2026, tenía poca movilidad y los veterinarios estimaban que le quedaban uno o dos meses de vida. Cuatro meses después, los estudios mostraron que la metástasis persistía, pero la enfermedad había dejado de avanzar. También recuperó movilidad y volvió a salir de paseo.

“No estamos eliminando el cáncer, lo que sí es que mejoró la calidad de vida y la progresión de la enfermedad a un punto metastásico”, explicó Norma Elvira Díaz Ramos, médica veterinaria que participa en el protocolo.

La apuesta científica está en las propiedades de las nanopartículas. Nina Bogdanchikova, investigadora del CNyN y responsable de la Red Internacional de Bionanotecnología con Impacto en Biomedicina, Alimentación y Bioseguridad, explicó que las partículas de plata pueden tener aplicaciones médicas, pero su utilización enfrenta un obstáculo: la toxicidad de algunas formulaciones.

Argovit busca resolver ese problema con una composición que, de acuerdo con la investigadora, no presenta toxicidad ni efectos secundarios y puede ser hasta 200 veces más efectiva contra las neoplasias.

La primera etapa del proyecto se concentra en evaluar la respuesta de los animales mediante radiografías, análisis de sangre y seguimiento clínico. El propósito es ampliar la muestra y establecer las condiciones en las que la formulación podría utilizarse con mayor eficacia.

El horizonte de la investigación va más allá de la medicina veterinaria: sus responsables contemplan que, una vez concluidos los estudios en animales, pueda explorarse su aplicación en humanos. Para llegar a ese punto todavía hacen falta tiempo, recursos y nuevas etapas de investigación.

Por ahora, el desafío es demostrar científicamente que las nanopartículas de plata pueden convertirse en una herramienta contra el cáncer.