Woldenberg plantea reconfigurar al INE; “situación preocupante”

El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa la coyuntura más crítica desde su origen y autonomía, producto del desgaste de su imparcialidad y de los recientes escándalos de corrupción que lo salpican, advirtió José Woldenberg, expresidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE).

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el especialista calificó el panorama actual como una “situación no sólo triste, sino muy preocupante”, y señaló que la autonomía ganada desde 1996, diseñada para garantizar la neutralidad frente al gobierno y las fuerzas políticas, ha sufrido un deterioro constante en favor de los intereses del partido oficialista.

Nosotros veníamos viendo cómo esa autonomía se erosionaba de manera progresiva y cómo el Consejo General del INE empezaba a actuar según los dictados del propio gobierno o para beneficiar al partido en el gobierno, a Morena”, aseveró.

Al referirse a la respuesta del Ejecutivo federal ante las revelaciones de corrupción que involucran a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y a integrantes del sector contratista, el exconsejero criticó las descalificaciones orientadas a responsabilizar a administraciones previas.

En vez de que desde la Presidencia de la República se asuma esa crisis como lo que es... lo que hemos escuchado en los últimos días son una serie de exabruptos e insidias... que quieren hacer aparentar que el problema del INE viene desde las administraciones pasadas. Lo cual, pues a ojos vistas, no solamente es una mentira, sino es una auténtica infamia”, subrayó.

Ante el inminente relevo en la presidencia del Consejo General y la reducción presupuestal anunciada para el próximo ejercicio, Woldenberg hizo un llamado a recuperar las fórmulas de consenso parlamentario que históricamente blindaron de certeza a los procesos electorales en el país.