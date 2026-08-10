CIRT reconoce avances en consulta pública de audiencias y descarta censura en nuevo marco regulatorio

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) afirmó que el proceso de consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), registra avances sustanciales que otorgan certeza jurídica a la industria, a los comunicadores y a la audiencia nacional.

La organización empresarial confirmó que la consulta ciudadana ha acumulado más de 2 mil comentarios, consolidándose como uno de los temas de mayor interés público en los medios de comunicación y plataformas digitales en años recientes.

En un posicionamiento institucional emitido este 10 de agosto de 2026, la CIRT enfatizó que el diálogo abierto con las autoridades regulatorias despejó las inquietudes iniciales del sector radiodifusor.

Tras revisar los mecanismos de actuación de las defensorías de las audiencias, se garantizó que estos se fundamentarán en la autorregulación de cada medio de comunicación, delimitando los conceptos de libertad editorial y evaluando la viabilidad económica del sector frente a las plataformas extranjeras. Asimismo, el organismo puntualizó que la CRT le notificó formalmente que su intervención institucional quedará acotada de manera estricta.

La actuación del órgano regulador únicamente se activará a petición de parte interesada al presentar una queja formal, constriñéndose de forma exclusiva a aspectos procedimentales. La CIRT remarcó que la autoridad no intervendrá bajo ninguna circunstancia en la línea ni en los contenidos editoriales de las emisoras, así como tampoco en las resoluciones de los defensores de las audiencias designados por cada empresa.

"El proceso de diálogo, análisis y actualización que hemos visto por parte de los funcionarios de la CRT nos da tranquilidad al mostrar que su intención no es establecer mecanismo alguno de censura", aseveró la cámara en su comunicado.

El gremio añadió que mantendrá su participación activa en la revisión del texto definitivo que eventualmente someterá a votación el Pleno de la CRT. Finalmente, la CIRT reiteró su compromiso con la libertad de expresión y la pluralidad informativa en la radiodifusión, la televisión y los entornos digitales.

"Estamos convencidos que la protección de estos derechos, en medios de uso comercial y en los de uso público, bien normados e implementados fortalecerán nuestra democracia y el régimen de libertades", concluyó la representación de la industria.