Covid-19: México reporta más de 3 mil contagios y 109 muertes

Sin considerar todavía el repunte de enfermedades respiratorias que habitualmente ocurre en la temporada invernal, en lo que va del año se confirmaron 3 mil 019 contagios y 109 muertes por covid-19, informó la Secretaría de Salud.

Señaló que los casos contabilizados representaron el 3% del total de pacientes sospechosos de infección respiratoria que ascendieron a 102 mil 323.

Expuso que el 51% de las personas que fueron reportadas con Sars-Cov-2 no necesitaron hospitalización.

La dependencia federal detalló que por grupos de edad los casos graves de covid-19 y que requirieron internamiento se presentaron en adultos de 90 a 94 años de edad.

En la distribución por sexo, el 58.7% de los contagios se confirmó en mujeres.

CDMX con más casos de covid-19

En su último reporte, correspondiente a la semana epidemiológica número 41, la Secretaría de Salud informó que las cinco entidades de residencia con mayor número de casos de covid-19 fueron las siguientes:

Ciudad de México: 810

Estado de México: 255

Puebla: 225

Hidalgo: 200

Nuevo León: 189

Muertes por covid-19

Hasta el pasado 19 de octubre esta enfermedad respiratoria había cobrado la vida de 109 personas, lo que representó una letalidad acumulada de 3.5 %.

Las cinco entidades con el mayor número de fallecimientos fueron:

Hidalgo: 19

Ciudad de México: 15

Puebla: 11

Estado de México: 6

Oaxaca: 6

Variante Frankenstein de covid-19 predomina en México

En la actual temporada invernal que inició este mes de octubre, la variante XFG de covid-19 conocida como “Stratus” o “Frankenstein” es la que está circulando de manera predominante en territorio nacional.

Y aunque no produce síntomas más graves, sino los mismos que ocasiona la infección respiratoria, su capacidad de transmisión podría ser mayor debido a que mutó, ya que se originó de otros linajes de Ómicron.

En entrevista con Excélsior, el infectólogo Alejandro Macías explicó que aunque actualmente ya no se realizan secuencias de todos los virus, se puede inferir que los que están circulando en México, se parecen a los que están presentes en Estados Unidos.

Entonces estamos suponiendo que lo que está circulando es XFG predominantemente, pero no exclusivamente de acuerdo a la epidemiología que se conoce.

El virus de covid-19 está circulando y están cambiando para volverte a infectar. O sea, el virus no quiere matarte, quiere volverte a infectar. Entonces el virus va mutando para que ya no lo reconozcas de la misma manera y te pueda volver a infectar”, señaló.

Ante este panorama, el también internista señaló que para evitar el contagio de cualquier variante de SARS-Cov-2 y del linaje XFG, el cual, es monitoreado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde junio del año pasado, lo ideal es vacunarse cada año con los biológicos actualizados.

Señaló que la nueva vacuna de Pfizer que aplica el gobierno federal para la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027, sí contempla la variante XFG.

La vacuna de Pfizer abarca la variante o el linaje XFG. La vacuna de Moderna, hasta donde entiendo en México va a va a ser de una variante un poquito anterior que es LP.8.”, dijo.

¿Quiénes se deben vacunar contra covid-19?

El infectólogo Alejandro Macías expuso que en general toda la población debería vacunarse contra covid-19, pero se debe hacer énfasis en los siguientes grupos:

Adultos mayores de 60 años

Personas con enfermedades crónicas o condiciones que incrementan el riesgo de complicaciones

Personal de salud

Mujeres embarazadas

Niñas y niños de acuerdo a la edad de vacunación

Resaltó que #el resto de las personas, aunque no tengan alto riesgo de complicarse, deben estar conscientes de que todos tenemos riesgo de infectarnos y se pueden poner la vacuna ya sea en el sector privado. Aunque no tengas ninguna condición, tener esas vacunas te puede servir para evitar una enfermedad que te puede poner clínicamente en malas condiciones.