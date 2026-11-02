Vacuna actualizada de Pfizer contra covid-19 llegará en noviembre a farmacias y consultorios

A partir de noviembre, la vacuna actualizada de Pfizer contra covid-19 que protege contra la variante XFG conocida como “Stratus” o “Frankenstein”, estará disponible en farmacias, hospitales y consultorios privados.

En entrevista con Excélsior, Dania Abreu, líder médico para vacunas de Pfizer México informó que dicho biológico brinda inmunidad contra todos los linajes que se han identificado y también ataca la que actualmente está presentando mayor circulación en nuestro país, que es la XFG.

La experta indicó que el biológico que se denomina Cominarty XFG, cuenta con la aprobación de la Cofepris y de la FDA de Estados Unidos.

Detalló que en su producción, se utilizó la tecnología “never frozen", lo que significa que los viales ya no requieren almacenamiento, ni transportación a temperaturas ultra bajas, por tanto se puede guardar en un refrigerador convencional entre 2 y 8 grados centígrados.

Incluso puede durar hasta 12 horas sin refrigeración, y no pierden su efectividad.

Es una vacuna contra covid-19, que ahorita es la más actualizada contra la variante XFG. Esa es la que tenemos actualmente. Otra característica es que ya no se congela y esto es una ventaja sobre todo para el tema de almacenamiento y distribución.

Antes con la ultracongelación tenías que guardarla en congeladores especiales, todo eso ya no. El vacunador ya no tiene que calcular cuánto tiempo estuvo congelada.

Prácticamente la sacas del refrigerador y la puedes poner, aunque lo recomendable es que esperes un poquito a que esté a temperatura ambiente, no porque esté contraindicado ponerla fría, sino que obviamente genera un poquito de mayor dolor si te la aplican fría. Además, puede estar aproximadamente 12 horas a temperatura ambiente”, explicó.

Diana Abreu explicó que en el sector privado de salud la vacuna contra covid-19 de Pfizer tendrá dos presentaciones.

Habrá dos presentaciones, una para niños de 5 a 11 años. Y otra distinta para personas de 12 años en adelante. Ambas protegen igual, pero la diferencia es que de 5 a 11 años la dosis que se aplica es de 10 microgramos en dosis única. Y a partir de 12 años son 30 microgramos, también en dosis única”, explicó.

VACUNA PFIZER TAMBIÉN SE APLICARÁ EN SECTOR PÚBLICO

La Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, que inició el pasado 12 de octubre y culminará el 31 de marzo del próximo año, tiene la meta de aplicar alrededor de 50 millones de dosis para combatir diversas enfermedades respiratorias como covid-19, influenza estacional, Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y neumococo.

De acuerdo con Pfizer, el gobierno federal compró aproximadamente 15 millones de biológicos contra el SARS-Cov-2.

Aunque no se precisó la cantidad, de estos 15 millones, una parte correspondió a la vacuna Cominarty XFG de Pfizer y otra a la vacuna Spike Vax de Moderna, la cual, será utilizada para inmunizar a niños de 6 a 59 meses, de acuerdo a los lineamientos generales de vacunación.

Cabe señalar que los biológicos contra covid-19 en el sector público se aplicarán a personas de 60 años y más, mujeres embarazadas, trabajadores de salud. Y a personas de 6 meses a 59 años que viven con comorbilidades de riesgo como por ejemplo: obesidad, cáncer, diabetes, hipertensión, asma, enfermedad renal crónica y VIH

México reporta más de 3 mil contagios y 109 muertes por covid-19

Sin considerar todavía el repunte de enfermedades respiratorias que habitualmente ocurre en la temporada invernal, en lo que va del año se confirmaron 3 mil 019 contagios y 109 muertes por covid-19, informó la Secretaría de Salud.

Señaló que los casos contabilizados representaron el 3% del total de pacientes sospechosos de infección respiratoria que ascendieron a 102 mil 323.

Expuso que el 51% de las personas que fueron reportadas con Sars-Cov-2 no necesitaron hospitalización.

La dependencia federal detalló que por grupos de edad los casos graves de covid-19 y que requirieron internamiento se presentaron en adultos de 90 a 94 años de edad.

En la distribución por sexo, el 58.7% de los contagios se confirmó en mujeres.

CDMX con más casos de covid-19

En su último reporte, correspondiente a la semana epidemiológica número 41, la Secretaría de Salud informó que las cinco entidades de residencia con mayor número de casos de covid-19 fueron las siguientes:

Ciudad de México: 810

Estado de México: 255

Puebla: 225

Hidalgo: 200

Nuevo León: 189

Muertes por covid-19

Hasta el pasado 19 de octubre esta enfermedad respiratoria había cobrado la vida de 109 personas, lo que representó una letalidad acumulada de 3.5 %.

Las cinco entidades con el mayor número de fallecimientos fueron:

Hidalgo: 19

Ciudad de México: 15

Puebla: 11

Estado de México: 6