Suspenden clases por Huracán Simón en municipios al sur de Sinaloa

CULIACÁN, Sinaloa.

Las autoridades decidieron suspender las actividades escolares en 7 de los 20 municipios, debido a la probabilidad de fuertes lluvias provocadas por el Huracán Simón en Sinaloa.

Se trata de los municipios de: Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, todos localizados en la zona sur de la entidad.

La suspensión aplica para este lunes 12 de octubre, y será vigente para ambos turnos, de acuerdo a las recomendaciones de Protección Civil Estatal.

Hasta el último reporte emitido por las autoridades, los municipios de Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa se encontraban en nivel de alertamiento amarillo, mientras Elota, Cosalá y San Ignacio aparecían en nivel verde. Los municipios de Culiacán y Navolato, ubicados en el sector centro, aparecían en alertamiento azul.

Sin embargo, hasta el momento únicamente han sido suspendidas las actividades marítimas en el puerto de Teacapán, ubicado en el municipio de Escuinapa, en los límites entre Nayarit y Sinaloa.

Conforme avance el Huracán Simón por las costas del Pacífico, se podrían intensificar los oleajes y comenzarían las precipitaciones, por lo que ya se han dispuesto albergues en la zona sur del estado.