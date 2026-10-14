UNAM pone atención en posible participación de actores externos en conflictos de planteles

Ante los recientes conflictos, protestas y agresiones registrados en planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la institución estará pendiente de una posible participación de actores externos.

Estar pendientes para ver si no hay algún tipo de actores que se están involucrando”, respondió al ser cuestionado por Excélsior sobre lo que está haciendo la Universidad ante los episodios recientes en sus escuelas

Lomelí señaló que cada caso tiene circunstancias particulares y que las autoridades universitarias están dando seguimiento a las situaciones reportadas. Sin embargo, no precisó si ya han identificado a personas ajenas a la comunidad universitaria involucradas en los conflictos ni anunció una investigación específica sobre este punto.

En la misma entrevista con este diario, el rector aseguró que se investigará la denuncia de la madre de una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, quien afirmó que alertó previamente a las autoridades del plantel antes de que su hija fuera agredida.

—¿Se está investigando o se va a investigar? —se le preguntó.

—Sí, claro, se va a investigar —respondió.

Sobre la posibilidad de establecer medidas adicionales para prevenir agresiones entre estudiantes, Lomelí sostuvo que los protocolos existentes pueden ajustarse, pero que primero debe revisarse que se estén aplicando.

Yo creo que los protocolos están bien, se pueden ajustar, pero hay que revisar que se estén llevando a cabo”, indicó.

El rector también defendió la permanencia de los torniquetes de acceso en el CCH Sur, al señalar que, desde su perspectiva, la mayoría de la comunidad los quiere y que estos dispositivos son necesarios.