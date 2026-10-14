Padrón de desaparecidos bajo revisión: estos son los 8 expertos que evaluarán registros

La secretaría de gobernación dio a conocer los nombres de los expertos nacionales y extranjeros que ayudarán al gobierno de México a profesionalizar el padrón de personas desaparecidas y no localizadas.

Se trata de ocho especialistas que de la mano del alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos para nuestro país, aportarán su talento y experiencia para revisar y validar las metodologías utilizadas en materia de búsqueda de personas, apuntó este miércoles en conferencia de prensa la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Al presentar los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, la titular de gobernación remarcó que el grupo de profesionales tendrá como propósito fundamental llevar a cabo un “análisis técnico y científico del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas”.

Este día vamos a presentar a las personas que lo conforman, se trata de expertos en distintas disciplinas que contribuirán a revisar y validar las metodologías que estamos utilizando, a mejorar la calidad de información y a proponer herramientas técnicas que fortalezcan la búsqueda de personas”, comentó ante los medios de comunicación.

En este rubro, el subsecretario de derechos humanos, Arturo Medina Padilla subrayó que el gobierno de México está abierto a ser auditado.

“Hoy con el fortalecimiento de los especialistas tenemos un proceso, podríamos decir de auditoría, si me lo permiten así, de revisión, puntual, técnica, científica de nuestro registro; queremos que nos auditen, queremos que nos revisen, queremos que toda la información sea transparente y es por eso que hoy nos da gusto poderles anunciar que se ha conformado ya este equipo de expertos nacionales e internacionales”, destacó desde el centro de alerta nacional de búsqueda.

En cuanto al número de personas que han sido localizadas y que se encontraban en calidad de desaparecidas, el subsecretario reportó que de octubre del año pasado al día de hoy se ubicó en 16 mil 939 personas.

De ese total, 6 mil 939 personas se localizaron a través de la plataforma única de identidad ; 4 mil 788 por la coordinación con las entidades federativas; 3 mil 473 derivado de la alerta nacional de búsqueda y mil 214 más por las búsquedas en territorio.

Arturo Medina detalló que de las mil 214 personas localizadas con vida por la Comisión Nacional de Búsqueda mil 40 admitieron que se ausentaron o desaparecieron por voluntad propia; 71 más por consumo de sustancias ilegales; 19 por violencia familiar; 19 por detención de alguna autoridad; 19 por problemas de salud física o mental; 17 por privación de la libertad al encontrarse detenidas; 15 por sustracción de familiares y 14 por haber sufrido un accidente.

Se trata de ocho especialistas que de la mano del alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos para nuestro país Excélsior

¿Quiénes son los expertos nacionales e internacionales?

Los nombres de los expertos son Mayank Kenriwal, del Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Dur de California; Zubin Jelveh, del Departamento de Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Maryland así como de Ted Enamirado, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Washington.

La socióloga Astrid Adriana Pozos, de la Universidad de Veracruz; Esteban Salomón, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Ernesto Insulza Vera, de la Universidad Veracruzana también conforman el equipo de especialistas.

Además del politólogo del ITAM, Guillermo Guevara y de Rodrigo Canales, profesor de la Universidad de Boston. Se informó que el grupo de trabajo comenzará a trabajar en las próximas semanas.

Estados se coordinarán con la Alerta Nacional de Búsqueda

En la presentación de los avances para mejorar la búsqueda de personas en el país, también se reportó que las 32 entidades federativas deberán instalar un centro de mando de alerta de búsqueda de personas a más tardar a finales del presente mes, con el propósito de coordinarse con el centro de mando nacional-localizado al interior de la secretaría de gobernación.

La medida es con el objetivo de potenciar todos los recursos institucionales, técnicos y de investigación con los que cuentan las autoridades para eficientar en tiempo real la búsqueda de una persona reportada como desaparecida.