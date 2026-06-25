La UIF pone en vilo registro de nuevos partidos; INE los avala en comisiones

En una sesión privada que estuvo marcada por el debate técnico y la llegada de información “de última hora”, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad que cuatro organizaciones ciudadanas cumplen con los requisitos legales para constituirse como nuevos partidos políticos nacionales.

Las agrupaciones avaladas son Que Siga la Democracia, Somos México (registrada formalmente como Personas Sumando en 2025), México Tiene Vida, A.C. y Construyendo Sociedades de Paz.

Tras validar el cumplimiento de las asambleas y el número de afiliados requeridos por la ley, las consejerías procedieron a modificar la bolsa de financiamiento público para el resto de las fuerzas políticas. Con este ajuste, se acordó otorgar una partida de 3.3 millones de pesos a cada nuevo partido para sus actividades ordinarias durante el segundo semestre del año en curso.

No obstante, la determinación final se tomará hoy jueves, cuando el Consejo General del INE sesione en definitiva para otorgar o rechazar los registros.

Tensión

Pese a la unanimidad en la votación, la sesión ordinaria se vio interrumpida por una inusual comparecencia de la Secretaría Ejecutiva del INE. La funcionaria acudió para notificar la recepción de un oficio confidencial enviado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 23 de junio a las 20:06 horas, el cual contiene análisis de operaciones financieras de las organizaciones solicitantes.

La propuesta de la Secretaría de que los consejeros acudieran físicamente al edificio de Moneda a consultar el expediente, bajo el argumento de resguardo de datos personales, provocó el rechazo de varios de los integrantes de la comisión, quienes criticaron el factor sorpresa y la retención del documento por más de 14 horas.

El consejero Arturo Castillo cuestionó la oportunidad del aviso y alertó sobre posibles intenciones de retrasar el dictamen:

“Si la idea de esta información es retrasar la resolución de los asuntos que hoy se someten a consideración de esta comisión, yo no tengo ningún elemento para acceder en ese sentido”, sentenció, calificando el acto como una violación reglamentaria.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas calificó la irrupción como “terriblemente inadecuada” y solicitó formalmente que el material fuera enviado en sobre cerrado a los domicilios de las consejerías. Espadas argumentó que el traslado físico a las oficinas centrales era inviable debido a complicaciones logísticas en las calles de la ciudad derivadas de festejos populares.

En tanto, la consejera Carla Humphrey desestimó el tono de alarma institucional y evidenció contradicciones de la Secretaría Ejecutiva al recordar que, según los informes públicos de la Comisión de Fiscalización, no existían requerimientos previos a la UIF en este año:

“No tiene ningún sustento que se le hizo un requerimiento en abril. La falta de respuesta de la UIF no es óbice para que le siguiéramos requiriendo”, apuntó.

Para destrabar el conflicto, la consejera Norma Irene de la Cruz, presidenta de la comisión, aclaró que “nunca se puso en la mesa posponer la discusión”.

Se acordó que la Unidad Técnica de Fiscalización elabore una tarjeta informativa resumida y distribuya copias personalizadas a los domicilios de las y los consejeros, con el fin de que analicen los datos financieros de cara a la sesión definitiva del Consejo General de este jueves.

Anoche se buscó a los consejeros para saber si ya les habían hecho llegar el expediente de la UIF, a lo que Arturo Castillo dijo que todavía no les llegaba y que seguramente hoy ya lo tendrían, antes de la sesión de pleno del INE, donde se dará el aval a los partidos.

Buscan paliar crisis de OPLE michoacana

En medio de la crisis política y administrativa que atraviesa el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el Instituto Nacional Electoral (INE) propondrá a Selene Lizbet González Medina como presidenta provisional del organismo.

La medida busca garantizar el pago de nóminas, la continuidad de los programas institucionales y la operación administrativa cotidiana, mientras se desarrolla el proceso formal para designar a una nueva presidencia y a cuatro consejerías electorales definitivas.

Esta determinación de urgencia surge luego de que el Consejo General del INE removiera al consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez, y a las consejerías de Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza. Paralelamente, la consejera Silvia Verónica Mauricio Salazar presentó su renuncia al cargo.

Con estas bajas, el órgano electoral michoacano quedó integrado únicamente por dos consejeras, dejándolo en una situación de inoperancia legal.

Aurora Zepeda