Ubican a trabajadores desaparecidos en San Luis Potosí

MATEHUALA, SLP.— El gobierno municipal reportó ayer la localización con vida de las siete personas que habían desaparecido, entre ellos trabajadores de la construcción y electricistas.

“(Los trabajadores) están en las instalaciones de la Fiscalía General del estado, donde se realizan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes”, indicaron las autoridades locales a través de sus redes sociales.

Previo a la localización se activó un operativo coordinado de búsqueda con la participación de la Guardia Civil Estatal, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

En la zona del Altiplano potosino y en los límites con Nuevo León se desplegaron tres helicópteros para rastreo aéreo, así como vehículos todoterreno y patrullas en tierra.

Agentes, quienes participaron en el operativo, refieren que en estas labores fueron integradas por 620 elementos entre soldados y policías estatales y federales.

La empresa independiente que contrató a los trabajadores se denomina Galmar, que ofrece servicios de la construcción y electricidad.

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, los siete hombres, quienes son originarios del municipio de Cárdenas, fueron vistos por última vez la mañana del sábado 21 de marzo en el kilómetro 8 de la carretera federal 57, en Matehuala, cuando informaron a sus familias que ya regresaban a casa tras concluir su jornada laboral.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado detalles sobre la localización de las personas ni de las líneas de investigación iniciales y reservó información respecto a la hipótesis de un posible reclutamiento forzado por grupos criminales, relacionado con su oficio, argumentando el sigilo de la carpeta de investigación.