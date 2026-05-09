Delia Hernández, candidata en Coahuila, sufre intento de feminicidio; sujetos con bates la atacan

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció una agresión física en grado de tentativa de feminicidio contra la candidata Delia Aurora Alvarado, coordinadora del Distrito 4, y su equipo de trabajo en el municipio de San Pedro, Coahuila. Según el boletín informativo difundido por el partido, el ataque ocurrió mientras realizaban actividades políticas en la vía pública y fue perpetrado por un grupo de personas armadas con bates y fierros.

Morena calificó lo ocurrido como un acto de violencia política organizado, que por su magnitud puso en riesgo la vida de los militantes y de la propia candidata. El partido exigió a la Fiscalía del Estado que investigue los hechos como tentativa de homicidio y no los minimice, subrayando que el ataque incluyó amenazas directas contra una diputada local y actos orientados a generar miedo e intimidación política.

Denuncia de violencia política

En el comunicado, Morena señaló que resulta grave que en pleno proceso electoral existan actores políticos “dispuestos a utilizar grupos de choque” con la intención de imponer terror “donde no pueden ganar con respaldo popular”.

El partido tachó de inaceptable que en Coahuila continúen las “peores prácticas” de violencia política, en las que las amenazas y agresiones buscan “silenciar a quienes piensan distinto y frenar la participación democrática de la ciudadanía”.

¿Quién es Delia Aurora Alvarado?

Delia Aurora Alvarado es diputada del Congreso del Estado Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Cuenta con una licenciatura en Derecho por la CEUC y una trayectoria vinculada a la organización electoral y la defensa ciudadana. Ha trabajado como supervisora electoral, jefa del departamento de Atención Ciudadana y coordinadora operativa territorial, además de desempeñarse como coordinadora distrital de defensa.

Morena insistió en que la Fiscalía debe actuar con firmeza y que el caso debe ser investigado bajo la figura de tentativa de feminicidio, dado que la agresión estuvo dirigida contra una mujer en razón de su condición y en el marco de su actividad política.