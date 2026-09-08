¡Alerta en Tonalá! Mega socavón de 45 metros colapsa la avenida Malecón

La noche de este lunes, un enorme socavón encendió las alarmas de los vecinos en la colonia Jalisco, municipio de Tonalá. Ante el riesgo inminente, los propios habitantes acordonaron la zona de manera improvisada para evitar que automovilistas o peatones cayeran al fondo, ganando tiempo crucial antes de la llegada de las autoridades.

El colapso ocurrió exactamente sobre la avenida Malecón, al cruce con la calle Tenacatita. De acuerdo con las evaluaciones técnicas iniciales, el hundimiento tiene proporciones masivas que requieren intervención mayor:

Longitud: 45 metros.

45 metros. Ancho: 12 metros.

12 metros. Profundidad: 8.5 metros.

¿Qué causó el colapso en la avenida Malecón?

Ismael Jáuregui, director general del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), explicó que la falla se originó en el sistema de drenaje sanitario.

La tapa de concreto armado de dicho sistema colapsó debido a una combinación de factores: la saturación de humedad en los materiales de relleno y un aumento crítico en el peso volumétrico. Esta presión constante terminó por vencer la estructura, dejando al descubierto el enorme socavón que actualmente afecta las líneas de drenaje sanitario y las descargas de varias viviendas aledañas.

Cierres viales y próximos trabajos del Siapa

Para reparar el daño, los equipos de emergencia advierten que la zona afectada se verá peor antes de mejorar. El Siapa necesitará demoler una sección aún mayor de la avenida para estabilizar los taludes (las paredes de tierra). Solo así el personal podrá descender de forma segura con equipo manual y evaluar el daño a detalle.

Atención automovilistas:

La circulación permanecerá cerrada en al menos un carril de la avenida Malecón.

El tiempo estimado de reparación será de tres a cuatro semanas.