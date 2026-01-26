UAG otorga Doctorado Honoris Causa al Dr. Arturo Cherbowski

Así lo afirmó el Dr. Arturo Cherbowski Lask al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en reconocimiento a su contribución a la educación superior en México, así como a su destacada promoción de la innovación, la internacionalización y el emprendimiento entre las nuevas generaciones de universitarios.

El Dr. Cherbowski Lask es director ejecutivo de Santander Univesidades y director general de Universia México, desde donde promueve proyectos para la educación superior.

La ceremonia doctoral fue encabezada por el rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, y el evento tuvo lugar en el auditorio Dr. Luis Garibay.

"La universidad del futuro no será una fábrica de títulos, sino un laboratorio de humanidad en diálogo con la inteligencia artificial y lo que esta genere. Su misión ya no será transmitir saberes cerrados, sino formar mentes abiertas, capaces de aprender, desaprender y volver a aprender con sentido. El reto es monumental", afirmó el Dr. Cherbowski Lask en su trabajo magistral titulado La gran disrupción universitaria en la era de la inteligencia artificial.

Agregó que la IA ha llevado a las universidades a un punto de inflexión histórico: "Durante siglos fueron guardianas del saber; ahora enfrentan la posibilidad de volverse obsoletas si no redefinen su propósito y funcionamiento. La capacidad de actualización constante será el nuevo indicador de la calidad académica. La pregunta ya no es qué se enseña, sino cómo se adapta lo enseñado al ritmo de la realidad", indicó el Dr. Cherbowski Lask.

En respuesta a la disertación doctoral del Dr. Cherbowski, el vicerrector general de la UAG, Lic. Antonio Leaño del Castillo, afirmó que "la gran disrupción universitaria en la era de la inteligencia artificial es no sólo un ejercicio de reflexión crítica, sino también una invitación urgente a reconfigurar el sentido del trabajo educativo en un tiempo caracterizado por la aceleración tecnológica y la incertidumbre moral".

Dijo que las ideas del Dr. Cherbowski Lask se integran en una corriente de pensamiento que reivindica para la universidad su responsabilidad esencial: la búsqueda del conocimiento como camino hacia la verdad y el bien.

"El docente del futuro deberá ser, más que un transmisor de datos, un formador de criterio y un mentor moral, tarea que remite directamente al ideal aristotélico de la sabiduría práctica que orienta la acción hacia el bien común", dijo el vicerrector general de la UAG.

La disrupción tecnológica, lejos de ser una amenaza, puede convertirse en una oportunidad para recuperar la autenticidad de la educación, entendida como coherencia entre los fines declarados y las prácticas efectivas.

Durante la ceremonia, el rector, Lic. Antonio Leaño Reyes, entregó simbólicamente al Dr. Cherbowski las llaves de la Universidad Autónoma de Guadalajara.