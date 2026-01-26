Mateo, un niño de 8 años, fue atacado por dos perros cuando iba a la tienda

Mateo Quintero, un niño de 8 años, se recupera de heridas profundas en muslos y tobillos tras ser atacado por dos perros el jueves pasado cuando iba a una tienda cerca de su casa en la colonia Avícola I en la ciudad de Chihuahua.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que los animales salen corriendo detrás del menor y, al escuchar sus gritos, su madre acudió de inmediato para auxiliarlo.

Lo deje que fuera a la tienda, me quede esperándolo y entraba y salía en lo que regresaba; escuché que un carro, pitó y empecé a escuchar a Mateo que gritaba muy feo, pensé lo atropellaron y salí corriendo; me quité un zapato, se lo aventé a los perros y fue como lo soltaron, lo que hice fue agarrar a mi niño en brazos y cuando lo agarre empezó a correr la sangre y corrí, subí a mi niño a la camioneta", relató Verónica Lizet Carrillo Enríquez, madre de Mateo.

Mateo fue atacado por los perros saliendo de la tienda, entre las calles Cebú y Herford, a tan solo 25 metros de su casa.

Yo lo que recuerdo es que fui por la paleta y me regresé, vi los perros que iban directo hacia mí, quise hacer parkour y en menos de un segundo me agarró y por el dolor me tuve que soltar, entonces me resbalé de vuelta y me empezaron a morder y morder", comentó Mateo.

La madre de Mateo reportó que los perros, un pastor belga y un akita, ya habían atacado anteriormente al menos a seis personas.

Aseguran a perros agresores

Tras la denuncia ante la Fiscalía y al Centro de Control Animal, los animales fueron finalmente asegurados, luego de que la dueña se negara inicialmente a entregarlos.

Le dije, sabe que señora, necesito que los perros los entregue, la vida de mi hijo está en peligro por culpa de esos animales y no me parece que los esté escondiendo, esos animales tienen que estar monitoreados por personas que saben las reacciones de los animales", afirmó la mamá del pequeño Mateo.

El menor permanecerá en casa cerca de un mes, mientras sana de sus heridas y será evaluado por un cirujano plástico.

Este fin de semana, vecinos le llevaron obsequios en muestra de apoyo.

Pese a lo ocurrido, Mateo mantiene una actitud positiva y afirmó le echará ganas para salir adelante.

