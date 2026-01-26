Infinix nombra a MCR Agency como su agencia exclusiva de influencer marketing en México

Sus productos están desarrollados desde cero, integrando tecnología avanzada y un rendimiento excepcional como el núcleo de cada creación, lo que ha permitido a la marca consolidarse en distintos mercados a nivel global, especialmente entre audiencias jóvenes y entusiastas de la tecnología.

Como parte de esta colaboración, MCR Agency ha trabajado anteriormente de manera estratégica con Infinix en la planeación y ejecución de campañas de comunicación e influencer marketing para distintas líneas clave de su portafolio, entre las que destacan: HOT 50 Series, NOTE 50 Series, GT 30 Pro y HOT 60 Series, fortaleciendo su visibilidad.

"Esta alianza representa un paso clave para seguir construyendo el posicionamiento de Infinix en el mercado mexicano. Desde MCR, estamos entusiasmados de colaborar con una marca que apuesta por la innovación, la tecnología y el diseño como pilares de su propuesta", comentó Betsy Constantino, directora general de MCR Agency.

A partir de este acuerdo, MCR Agency será responsable de implementar la estrategia integral de influencer marketing de Infinix. Esto incluye la comunicación de lanzamientos de producto, desarrollo y gestión de campañas con creadores de contenido, así como el fortalecimiento de la narrativa de marca dentro del ecosistema digital.

Sobre MCR Agency

Con base en Barcelona, MCR Agency es una agencia boutique que une marcas con creadores de contenido bajo valores compartidos. Especializada en estrategias culturalmente relevantes, su enfoque multidisciplinario ha impulsado campañas para clientes en Europa y América Latina.