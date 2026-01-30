UAG fortalece su calidad académica y su proyección internacional rumbo a su centenario

Esto lo mencionó el rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, durante su Informe de Actividades 2025, en el evento "Encuentro con el rector" realizado ante colaboradores de la institución y representantes estudiantiles en el Gimnasio Universitario.

En su mensaje, el rector destacó que el año 2025 representó un punto de inflexión para la institución, alineado al Plan Estratégico rumbo al 2035, sustentado en los ejes de Posicionamiento, Crecimiento y Efectividad, con 12 líneas estratégicas y 32 programas, todos orientados a fortalecer la misión, visión y valores de la Universidad.

"Lo vivido en 2025 fue solo el prólogo de lo que lograremos rumbo al centenario. Cada esfuerzo que se hace forja el legado de las generaciones del mañana", expresó.

Además de enumerar los eventos más importantes del año, el rector destacó que la UAG recibió importantes reconocimientos por su contribución a la educación y al desarrollo del estado y del país, otorgados por el Gobierno del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, entre otros.

También, la UAG fue reconocida dentro de las 10 mejores universidades de México en el Ranking de El Universal 2025.

Para 2026, el vicerrector general, Lic. Antonio Leaño del Castillo, informó que la UAG mantiene su planeación estratégica alineada a su misión, visión y valores, estructurada en los ejes de Posicionamiento, Crecimiento y Efectividad. "El 2026 marca el inicio de la cuenta regresiva rumbo al centenario", expresó.

El vicerrector general señaló que en 2026 la institución tendrá 5 prioridades: excelencia académica, continuar fortaleciendo la Identidad UAG y la cultura de servicio, incrementar la matricula total y la eficiencia operativa.

Este año se fortalecerá el quehacer académico a través del impulso a la investigación docente, los proyectos colaborativos en red y el programa institucional de investigadores. Otro de los objetivos prioritarios será fortalecer la experiencia del estudiante, mediante la implementación de nuevos modelos académicos y de acompañamiento.

Destacó que fortalecer la identidad universitaria será una prioridad permanente, promoviendo la vivencia de los valores institucionales y la innovación.

Además, se planteó incrementar la matrícula en todos los niveles del sistema educativo UAG, así como aumentar el número de alumnos de primer ingreso. La cultura de servicio continuará siendo una prioridad institucional. Por último, resaltó la importancia de impulsar la eficiencia operativa y optimizar el uso de los recursos institucionales.

Finalmente, el Lic. Antonio Leaño del Castillo hizo un llamado a la unidad, la corresponsabilidad y el trabajo colaborativo de toda la comunidad universitaria.

"Alcanzar las metas será posible únicamente si se trabaja como un solo equipo, con un mismo rumbo y hacia un mismo horizonte. Hay que tener presente que el México que soñamos se define por la educación que brindamos y que recibimos", concluyó.