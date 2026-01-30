Cox refuerza su compromiso con México en el Foro CAF 2026

Durante su participación en la Sesión Plenaria del Foro CAF, celebrada en Ciudad de Panamá, Riquelme hizo un llamado a gobiernos, empresas y organismos multilaterales para convertir el acceso al agua y la energía en verdaderas políticas de Estado, capaces de sostener el crecimiento económico, la integración regional y la soberanía.

"Sin agua y sin energía no habrá prosperidad, ni inclusión social, ni soberanía real. Son la base del crecimiento económico, la cohesión social y la fortaleza democrática de nuestros países", afirmó.

Riquelme señaló que América Latina atraviesa un momento decisivo, marcado por la confrontación geoeconómica, la fragmentación comercial, los conflictos armados y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Frente a este escenario, subrayó que la integración regional es una condición indispensable para competir en el nuevo orden global.

"La división nos debilita. La integración nos fortalece. Fragmentar mercados o bloquear infraestructuras estratégicas no nos hace más soberanos, nos hace más vulnerables", enfatizó.

El presidente de Cox recordó que la compañía, de origen español y nacida en Panamá hace casi dos décadas, opera hoy en más de 30 países, con más de 10,000 profesionales dedicados a proteger infraestructuras críticas de agua y energía. Asimismo, destacó hitos como sus primeras inversiones en generación energética en Centroamérica, su salida a bolsa en México y su consolidación como actor relevante del sector de infraestructuras en la región.

Riquelme reconoció el papel de CAF como socio estratégico para articular alianzas público-privadas, estructurar proyectos de impacto regional y mitigar riesgos. "CAF no solo financia, también convoca, alinea intereses y convierte la visión en proyectos concretos", señaló.

México como eje estratégico

Riquelme subrayó que México se ha convertido en un ejemplo de colaboración entre el sector público y privado, alineado con los objetivos del Plan México en materia de seguridad energética, transición hacia energías limpias y acceso al agua.

En este contexto, recordó la adquisición en 2025 de los activos de Iberdrola en México por 4,200 millones de dólares, así como el compromiso de invertir 6,000 millones de dólares adicionales entre 2025 y 2030 en infraestructuras estratégicas de agua y energía.

Asimismo, agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró que el compromiso de Cox con México es de largo plazo, tanto en inversión como en generación de empleo, transferencia de conocimiento y fortalecimiento de infraestructuras críticas.

Riquelme concluyó con un mensaje de corresponsabilidad: "América Latina tiene todo para ser protagonista del futuro. Este no es un partido para espectadores. Todos somos titulares. Juguemos en equipo para construir una prosperidad verdaderamente inclusiva".