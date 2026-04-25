El turismo internacional bate récord; México está de moda: presidenta

Con cifras que superan todos los registros anteriores, México se consolidó este año como potencia turística mundial.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró ayer que “México está de moda”, tras registrar la llegada de 16.9 millones de visitantes internacionales entre enero y febrero de 2026, un crecimiento de 9.3% frente al año pasado.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, destacó que la llegada de turistas internacionales alcanzó un récord histórico con 8.17 millones, un 6.5% más.

“La buena percepción que hay en el mundo entero de México hace que cada vez lleguen más turistas, por eso decimos: México está de moda. Fíjense, 9.3% más de visitantes, 6.5% más de turistas. Enero-febrero que no son los meses de más llegada, no es Semana Santa, no es diciembre que llegan muchos turistas por las vacaciones”, celebró.

La mandataria federal destacó que en el Tren Maya han sido transportadas 22 mil 821 personas, lo que representa 41% más que en 2025.

Sheinbaum atribuyó este crecimiento a la transformación que vive el país, a su historia, tradición, a su grandeza cultural, por sus playas, espacios culturales, sitios arqueológicos, así como a la calidez del pueblo de México.

En su intervención, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, expuso que, durante el primer bimestre de 2026 la derrama económica fue de 6 mil 746 millones de dólares.

“Y es importante decirles: siempre nuestros mercados que en enero y febrero aumentaron. Como se dan cuenta: Canadá, 9.2%; Colombia, 18%; Brasil, 12.4%, y España, 17%”, apuntó.

La titular de Turismo declaró que llegaron a puertos mexicanos 2.33 millones de pasajeros en cruceros, es decir, un crecimiento de 4.2%, quienes registraron una derrama económica de 203.2 millones de dólares.

Rodríguez Zamora señaló que en el periodo vacacional de Semana Santa llegaron 7.82 millones de visitantes, lo que es un crecimiento de 4.1% respecto a 2025; la llegada de turistas registró 3.75 millones de personas, un aumento de 4.2 por ciento y la derrama económica fue de 30 mil 740 millones de pesos, es decir, 5.3% más.

Mientras que la ocupación hotelera fue de 74%; se transportaron en el Tren Maya más de 10 mil pasajeros en dos días y más de 2.2 millones de personas presenciaron la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

DESTACA SEGURIDAD

La Presidenta además aseguró que la buena percepción de seguridad en el país se refleja en los números.

“Si no hubiera percepción de seguridad, pues no tendríamos los números que acaba de informar Josefina. Es decir, enero, febrero, México alcanzó números históricos en el número de llegadas de visitantes y de turistas. Recuerden que la diferencia es que no pernoctan una noche”, indicó la mandataria.

La mandataria se refirió al tema, luego de que el Inegi publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la que se asegura que, en marzo, el 61.5 por ciento de la población adulta en zonas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad.