Mijes presenta la 4T Norteña como modelo de desarrollo en cumbre internacional

El alcalde Andrés Mijes presentó ante el Mayors of the Americas Summit 2026 la 4T Norteña como un modelo que demuestra que sí entiende los retos globales, pero actúa desde lo local, basado en un gobierno municipal fuerte, innovador y cercano a la gente.

Desde Miami, Florida, durante su participación en el TED Talk “Ejecución inteligente: tecnología al servicio del ciudadano” ante alcaldes de América, Mijes dejó claro que la 4T Norteña combina eficiencia, digitalización y resultados concretos, donde el crecimiento no se vuelve viral en redes sociales, sino por orden, capacidad y cumplimiento.

Subrayó además que, para que un gobierno sea verdaderamente eficaz, se debe actuar desde lo local, atendiendo de manera directa las necesidades de la ciudadanía con soluciones concretas, sin perder de vista el contexto global en el que compiten las ciudades.

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En la cumbre de alcaldes de países como Chile, Colombia, Argentina, Uruguay o Estados Unidos, por mencionar algunos, Mijes destacó que el desarrollo económico se construye desde lo local, donde los gobiernos municipales toman decisiones que impactan directamente en la vida de las personas, fortaleciendo el liderazgo territorial.

Para tener países fuertes, se necesitan ciudades fuertes”, afirmó al señalar que Escobedo ha demostrado que el desarrollo se construye con instituciones sólidas, procesos eficientes, resultados medibles y seguridad como base del crecimiento.

En ese sentido, subrayó que la seguridad no solo es un objetivo en sí mismo, sino una condición indispensable para atraer inversión y generar confianza, alineada con la visión de prosperidad compartida impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Mijes Excélsior

Bajo esa misma lógica, señaló que la coordinación en materia de seguridad, como la estrategia encabezada por Omar García Harfuch, fortalece el uso de la inteligencia, la tecnología y la capacidad operativa para garantizar entornos más seguros y propicios para el desarrollo.

En el foro internacional, que contó con la presencia de políticos como el expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, o el exalcalde de Miami, Francis Suárez, el edil explicó que los permisos, licencias y autorizaciones representan una “autoridad monetizable”, capaz de detonar inversión, generar ingresos legítimos y ampliar la base fiscal sin aumentar impuestos, lo que además se traduce en entornos más seguros y confiables para ciudadanos y empresas.

Mijes enfatizó que la 4T Norteña rompe con modelos ineficientes y demuestra que sí es posible impulsar el crecimiento económico con orden, certeza, seguridad y resultados, donde la inversión se traduce en oportunidades reales para la gente.

Mijes Excélsior

En ese sentido, destacó que la tecnología administrativa es un factor determinante para atraer inversión, al permitir procesos claros, ágiles y transparentes, que además fortalecen la seguridad institucional y reducen riesgos de corrupción. Como ejemplo, mencionó la llegada de empresas internacionales como Costco, Amazon, Mercado Libre y Seojin Mobility.

Advirtió que sin integridad la capacidad regulatoria pierde valor, por lo que el combate a la corrupción no es opcional, sino condición para generar confianza y seguridad. “Las computadoras no piden moches”, señaló al explicar que la digitalización elimina la discrecionalidad y fortalece la certeza.

Finalmente, señaló que el desarrollo nacional comienza en lo local, con gobiernos capaces de convertir la gestión pública en resultados tangibles, sostenidos en el liderazgo local y el trabajo conjunto, demostrando que pensar en grande implica actuar eficazmente desde lo cercano.